Молодые мамы: звезды, которые родили, едва окончив школу

В наше время рано рожать не хотят. Сначала надо встать на ноги, выучиться, сделать карьеру, а уже потом думать о детях. Но эти звезды не побоялись завести ребенка, когда сами были еще юными. И вряд ли кто-нибудь из них хоть раз об этом пожалел.

Кристина Орбакайте

Познакомилась с Пресняковым еще в 15, через год переехала жить к нему, а в 19 родила Никиту. Роды проходили в Лондоне, и Никита появился на свет легко и без осложнений. Сейчас у Кристины трое детей, Никита, Дени и Клава.

Наталья Водянова

Сейчас у Наташи пятеро детей, а первенца Лукаса она родила в 19. Она работала почти до 8-го месяца, и хотя роды были тяжелыми, Наталья быстро пришла в форму и вышла на подиум спустя шесть недель. В интервью журналу Harper’s Bazaar Наталья призналась: «Материнство — это все, о чем я мечтала, но вначале было тяжело. Мне была неприятна мысль о том, что не я, а кто-то другой будет смотреть за моими детьми — а я очень гордый человек, поэтому поначалу все делала сама. Но потом, когда снова началась работа, мне потребовалась профессиональная помощь. Бедный Лукас в первые три месяца его жизни я сменила 30 нянь. Я не могла вытерпеть, что кто-то чужой смотрит за моим ребенком».

Ирина Аллегрова

Родила свою дочь Лалу в 20 лет. Девочку воспитывали бабушка и дедушка, так как певице приходилось ездить на гастроли. И, несмотря, на это у Ирины с дочерью очень крепкая связь и теплые близкие отношения, они просто обожают друг друга.

Надежда Грановская

В 20 лет у Надежды появился сын, а через месяц после родов певица уже вернулась на сцену.

Таисия Повалий

Сын певицы родился, когда ей исполнилось 18. Спустя 10 лет Таисия рассталась с отцом ребенка, и мальчик не смог простить маму, остался жить с отцом. А когда вырос, он не только стал ее лучшим другом, но и последовал примеру Таисии, начав петь.

Юлия Волкова

Экс-солистка группы t. A. T. u. Юлия Волкова родила дочку Викторию в 19 лет. С отцом девочки, который был телохранителем Юлии, она в итоге рассталась. Сейчас у Юли двое детей, и в одном из интервью певица признавалась, что хочет большую семью и мечтает родить как минимум еще двоих!

Вера Брежнева

Вера родилась в простой и достаточно бедной семье. Отца своего первого ребенка она встретила на первом курсе института. Он был старше Веры на 10 лет и оказался состоятельным мужчиной. В 19 лет девушка родила дочь. Во время беременности у Веры были проблемы со здоровьем, но певица сделала все, чтобы сохранить ребенка. Сейчас Вера и ее старшая дочь — лучшие подруги!

Слава

Певица родила свою первую дочь Сашу в 18, еще до того, как сложилась ее карьера певицы. В одном из интервью она призналась: «Я, честно сказать, рожать не собиралась. Пошла в клинику, чтобы узнать, как избавиться от беременности. Меня отправили на УЗИ, сказали, что все в порядке, плод развивается, и я просто не смогла ничего сделать — сбежала». Через некоторое время после родов Слава рассталась с отцом ребенка, ей пришлось работать сразу на нескольких работах, а подруга сидела с малышкой. Она не любит вспоминать тот тяжелый период в жизни, но гордиться, что сумела все преодолеть и не опустила руки. А дочь выросла настоящей красавицей!

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева вышла замуж за Сергея Ленюка — барабанщика группы «Ласковый май» и в 18 лет родила сына, которого назвала Жаном в честь Жан-Клода Ван Дамма . Глядя на маму, сложно поверить, что сейчас Жану 28 лет! У них с Лерой сложились прекрасные отношения, они часто видятся и созваниваются, а с недавних пор, сын звезды стал тоже работать на телевидении, правда за кадром, в качестве продюсера на одном из проектов НТВ . Жан не любит привлекать к себе внимание, поэтому не ходит на светские мероприятия и не позирует со звездной мамой.

Анжелика Агурбаш

Анжелика родила дочку в 17 лет от белорусского актера Игоря Линева. Это событие очень изменило ее жизнь. «Я не знала, о чем говорить с ровесниками, но прекрасно понимала, чего хочу в этой жизни. Вся ответственность за рождение ребенка, его воспитание и обеспечение всегда лежали на мне. Конечно, не без поддержки — помогла моя мама», — рассказала певица. У Анжелики трое детей: дочь и два сына.