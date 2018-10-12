Максим Матвеев показал трогательную записку от сына

Артист трепетно относится к семье.

Известный актер Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская стараются не афишировать личную жизнь. И фотографии с сыном редко публикуют в соцсетях. Однако Максим Матвеев решил показать, как шестилетний Андрей любит его. Мальчик написал папе трогательную записку и оставил ее на входной двери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 26 Сен 2018 в 5:37 PDT Отметим, что шестилетний Андрей не перестает радовать, удивлять и поражать своих родителей. Так, недавно Елизавета Боярская делилась в Instagram неожиданным сюрпризом от сына. Судя по снимку, мальчик разрисовал стену у себя в комнате. Андрей выбрал тематику, характерную для наскальной живописи древних времен, изобразив динозавров.

"Когда в комнате на стене обнаруживаешь фрески мезозойского периода! 😂🙈❤️👌🏻🎨🎨🎨", — похвасталась Елизавета Боярская.

«Так красиво 😍», «Аааа! Такие классные! Я не сразу поняла, думала, фишка дизайна детской такая», «В рамочку шедевры возьмите. Будут картины на память вам», «Творческий ребенок, есть в кого!», «Зато сразу ясно — ребенок талантливый. Где вдохновение накрыло, там и выложился!», «Я тоже за то, чтобы стены в детской комнате были приспособлены для рисования», «Я бы даже смывать не стала😂🙈», — откликнулись подписчики в комментариях.

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Кстати, Елизавета Боярская признавалась в одном из интервью, что ее сын вряд ли в будущем станет артистом: «Андрей не захочет сниматься. Он вообще не любит никакого артистизма. Ему не нравится, даже если кто-то из нас дурачится дома или что-то напевает, он так и говорит: „Не надо петь!“ Ему не нравятся высокопарные неестественные проявления. Сыну хочется, чтобы мы вели себя как обыкновенные люди.» Возможно, мальчик все равно найдет себя в творчестве, но реализовывать талант будет не на сцене, а, например, в живописи.

Напомним, что в 2010 году Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей. Отметим, что звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет.

А на днях стало известно, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев вскоре вновь станут родителями. Радостную новость уже подтвердил отец актрисы Михаил Боярский