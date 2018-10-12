Максим Матвеев показал трогательную записку от сына 

Артист трепетно относится к семье.
Известный актер Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская стараются не афишировать личную жизнь. И фотографии с сыном редко публикуют в соцсетях. Однако Максим Матвеев решил показать, как шестилетний Андрей любит его. Мальчик написал папе трогательную записку и оставил ее на входной двери.
Отметим, что шестилетний Андрей не перестает радовать, удивлять и поражать своих родителей. Так, недавно Елизавета Боярская делилась в Instagram неожиданным сюрпризом от сына. Судя по снимку, мальчик разрисовал стену у себя в комнате. Андрей выбрал тематику, характерную для наскальной живописи древних времен, изобразив динозавров.
"Когда в комнате на стене обнаруживаешь фрески мезозойского периода! 😂🙈❤️👌🏻🎨🎨🎨", — похвасталась Елизавета Боярская.
«Так красиво 😍», «Аааа! Такие классные! Я не сразу поняла, думала, фишка дизайна детской такая», «В рамочку шедевры возьмите. Будут картины на память вам», «Творческий ребенок, есть в кого!», «Зато сразу ясно — ребенок талантливый. Где вдохновение накрыло, там и выложился!», «Я тоже за то, чтобы стены в детской комнате были приспособлены для рисования», «Я бы даже смывать не стала😂🙈», — откликнулись подписчики в комментариях.
Художественный талант Андрея оценили и звезды. «Серьезные фрески! А „тиронозавр“ еще и разговаривает!» — оставил комментарий певец и композитор Игорь Николаев.
Кстати, Елизавета Боярская признавалась в одном из интервью, что ее сын вряд ли в будущем станет артистом: «Андрей не захочет сниматься. Он вообще не любит никакого артистизма. Ему не нравится, даже если кто-то из нас дурачится дома или что-то напевает, он так и говорит: „Не надо петь!“ Ему не нравятся высокопарные неестественные проявления. Сыну хочется, чтобы мы вели себя как обыкновенные люди.» Возможно, мальчик все равно найдет себя в творчестве, но реализовывать талант будет не на сцене, а, например, в живописи.
Напомним, что в 2010 году Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей. Отметим, что звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет.
А на днях стало известно, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев вскоре вновь станут родителями. Радостную новость уже подтвердил отец актрисы Михаил Боярский:
Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего — новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь. Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж.