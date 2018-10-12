72-летняя мать Королевой снялась в клипе дочери

72-летняя мама Королевой снялась в клипе дочери

Популярная певица опубликовала клип, в котором приняла участие ее мама Людмила Порывай

Наташа Королева два года назад закончила курс обучения в Академии кино в Лос-Анджелесе и теперь часто занимается видеорежиссурой. В своем микроблоге артистка опубликовала клип на песню «Зять», в котором снялись ее муж Тарзан и 72-летняя мама Людмила Порывай.

Видео понравилось подписчикам певицы: «Улетный клип», «Наташенька, красавица, балдею от вашей семьи, вы все такие позитивные и с отличным чувством юмора», «Наташа, ты богиня!», «Вот это мама! Супер, неожиданно!»

Новая работа артистки вызывает дежавю у всех, кто видел клипы девяностых, недаром же в комментариях к видео Королева поставила хэштег #хиты90х.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 16 Авг 2018 в 1:44 PDT Стоит отметить, что это не первое юмористическое видео, в котором снимается Людмила Порывай. Ранее Наталья Королева показывала, как семья готовится к ее бенефису в Кремле. Так, мама артистки под песню дочери изображает из себя диджея и пританцовывает под трек. Наталья Королева подбадривает своего родного человека, радуясь, что у нее все получается.

"Вот так начинается утро мамы (72 года) у которой дочка артистка! И мама Люда, в борьбе с давлением, выполняет все креативные задумки! А что поделать? Вся наша семья готовит особенные номера для Бенефиса В Кремле!", — рассказала о подвигах своей мамы Наталья Королева.

«Молодец Людочка👍👍👍. Вот у кого позитиву надо учиться», «Мама Люда давай, давай, давай!мАлАдец!», «Какая живая и позитивная женщина! Люблю жизнерадостных людей😍! Дай Бог ей здоровье и долгих лет жизни! Глядя на таких женщин и старость становится не страшна!», «Правильно мама делает, на одной волне с дочей, и в ногу с ней, посвятила всю себя без остатка детям!», «Браво маме! Какая молодец 💕», «Так держать!👍👍👏👏👏 Что значит 72? Да пустяки…Главное в душе наоборот — 27! Молодая, озорная, поворотливая! Уууууух!👍👍👍👍👍👍», «Мама-Люда это уникальная женщина, посмотришь столько позитива, такая суперская! 👍👍👍👍👍👏👏👏👏 Аплодирую стоя! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💞», — порадовались за Людмилу Порывай подписчики в Instagram.