«Губы накачала»: Гагарина удивила подписчиков фото 

Певица выложила домашний снимок, который привел в недоумение подписчиков.
Полина Гагарина активно ведет блог в Instagram, в котором делится с подписчиками яркими кадрами. Второй муж певицы — фотограф. Дмитрий с удовольствием снимает супругу в поездках и на отдыхе. Недавно 31-летняя артистка удивила поклонников необычным кадром. Полина выложила снимок, запечатлевший ее с огромными губами вишневого цвета.
«Всех уложила, теперь можно и собой заняться», — подписала фото Гагарина.
Поклонники не сразу догадались, что на лице у певицы — ярко-вишневая косметическая маска для губ. Такие средства называют патчами, от английского слова patch — «заплатка».