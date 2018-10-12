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«Губы накачала»: Гагарина удивила подписчиков фото
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«Губы накачала»: Гагарина удивила подписчиков фото 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Певица выложила домашний снимок, который привел в недоумение подписчиков.
Полина Гагарина активно ведет блог в Instagram, в котором делится с подписчиками яркими кадрами. Второй муж певицы — фотограф. Дмитрий с удовольствием снимает супругу в поездках и на отдыхе. Недавно 31-летняя артистка удивила поклонников необычным кадром. Полина выложила снимок, запечатлевший ее с огромными губами вишневого цвета.
«Всех уложила, теперь можно и собой заняться», — подписала фото Гагарина.
Поклонники не сразу догадались, что на лице у певицы — ярко-вишневая косметическая маска для губ. Такие средства называют патчами, от английского слова patch — «заплатка».
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