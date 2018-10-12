Матильда Шнурова покинула Питер с шикарным мужчиной

Матильда Шнурова покинула Петербург с шикарным мужчиной

Экс-супруга солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова , кажется, обрела свое счастье. Красотку застукали в аэропорту Пулково с красавцем-шатеном.

Telegram-канал «Только никому» опубликовал короткое видео. На нем бывшая жена певца запечатлена рядом с неизвестным, но очень представительным мужчиной.

В начале ролика Матильда и прекрасный незнакомец нежно обнимаются, милуются. После мужчина ловко хватает чемодан одной рукой, другой рукой обнимает девушку за талию и вместе они бойко выходят из кадра.

Примечательно, что экс-супруга Шнурова очень довольна обществом шикарного кавалера. Она вовсю улыбается и кажется невероятно счастливой. Может быть новый возлюбленный увез ее из осеннего Петербурга на шикарный курорт, кто знает?

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К слову сам Сергей Шнуров тоже времени зря не теряет. Его заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга 10 октября. Оказывается, певец сообщил группе о намерении вновь жениться, сопроводив заявление словами: "Жизнь меня ничему не учит".

Ольга Абрамова. По данным близких к "Ленинграду" собеседников, поведение музыканта в последнее время было странным, а события развивались стремительно. Его избранницей стала 27-летняя дочь уральского бизнесмена, выпускница МГУ

Напомним, официальный развод певца с женой Матильдой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера "Ленинграда", было принято "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".