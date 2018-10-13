Ещё
51-летняя Поплавская поразила фото без макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Я прекрасна: 51-летняя Яна Поплавская показала лицо без макияжа 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Исполнительница роли Красной Шапочки Яна Поплавская в свой 51 год выглядит великолепно, о чем ей часто говорят почитатели. Конечно, фигура знаменитости заметно изменилась и с возрастом утратила былую легкость, но лицо по-прежнему молодое и привлекательное из-за отсутствия морщин. Кинозвезда и блогер настолько уверена в себе, что готова демонстрировать внешность без прикрас.
@the_yana_poplavskaya
"Я наигралась ролей любовниц, бизнес леди, жен бизнесменов и мечтала, да, мечтала сыграть простую женщину, уставшую, озверевшую от одинокой и непростой жизни, которая хочет быть красивой, но не умеет и не знает как! Моя кино героиня именно такая, а я счастлива играть этот персонаж и работать в командой профессионалов!" — Яна раскрыла подробности перевоплощения.
Известные женщины избегают появляться на людях без косметики, ведь публичность подразумевает отличный внешний вид. Возраст берет свое, но большинство представительниц шоу-бизнеса не готово мириться со старением. В ход идут разные способы украсить себя и тщательный макияж позволяет прятать многие недостатки. Что касается юных артисток, то они часто фотографируют свои лица без плотного грима, который используют на сцене и съемках, ведь их кожа излучает свежесть. А дамы постарше, как правило, предпочитают скрывать изъяны. Но актриса и телеведущая Яна Поплавская может позволить себе показаться без мейкапа: «Я не боюсь быть смешной и нелепой, очень люблю людей, которые относятся к себе с иронией! Хорошего вам настроения. Улыбайтесь!»
Смелость артистки по достоинству оценили ее подписчики. Особенно им понравилась фраза «Я прекрасна, просто глаз не оторвать». Пусть и с иронией, но Поплавская говорит о важных вещах — умении представительниц слабого пола принимать себя такими, какими они есть, не акцентируя внимания на возрастных изменениях внешности. Также мало кого оставила равнодушным прическа Яны Евгеньевны, которая запечатлела себя в момент перед нанесением грима, — сильный начес добавил ее образу легкости.
Публикация фото без макияжа давно стала модным трендом среди знаменитостей, которые гордятся своими лицами. Правда, не всегда подобная откровенность находит отклик в глазах общественности. Когда 49-летняя коллега Яны Поплавской Юлия Меньшова показала, как выглядит без косметики, ей указали, что она сразу утратила «звездный лоск» и стала почти неузнаваемой.
Eva.ru: последние новости
Ляйсан Утяшева назвала одно из самых эффективных средств для похудения Подарил почку: Тина Тернер рассказала, как супруг спас ей жизнь Джулия Робертс раскрыла секрет стремительного похудения
Женский форум16
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От чего защищают мурашки17
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили26
Руки-крюки: поразительно ужасные свадебные фото42
Матильда Шнурова покинула Питер с шикарным мужчиной33
«Старший сын слетел с катушек, бил меня»41
Видео
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
03:45
Матильда Шнурова покинула Питер с шикарным мужчиной
Звёзды
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
04:37
Звезды, которые родили, едва окончив школу
Звёзды
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение