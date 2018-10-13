51-летняя Поплавская поразила фото без макияжа

Я прекрасна: 51-летняя Яна Поплавская показала лицо без макияжа

Исполнительница роли Красной Шапочки Яна Поплавская в свой 51 год выглядит великолепно, о чем ей часто говорят почитатели. Конечно, фигура знаменитости заметно изменилась и с возрастом утратила былую легкость, но лицо по-прежнему молодое и привлекательное из-за отсутствия морщин. Кинозвезда и блогер настолько уверена в себе, что готова демонстрировать внешность без прикрас.

@the_yana_poplavskaya

"Я наигралась ролей любовниц, бизнес леди, жен бизнесменов и мечтала, да, мечтала сыграть простую женщину, уставшую, озверевшую от одинокой и непростой жизни, которая хочет быть красивой, но не умеет и не знает как! Моя кино героиня именно такая, а я счастлива играть этот персонаж и работать в командой профессионалов!" — Яна раскрыла подробности перевоплощения.

Известные женщины избегают появляться на людях без косметики, ведь публичность подразумевает отличный внешний вид. Возраст берет свое, но большинство представительниц шоу-бизнеса не готово мириться со старением. В ход идут разные способы украсить себя и тщательный макияж позволяет прятать многие недостатки. Что касается юных артисток, то они часто фотографируют свои лица без плотного грима, который используют на сцене и съемках, ведь их кожа излучает свежесть. А дамы постарше, как правило, предпочитают скрывать изъяны. Но актриса и телеведущая Яна Поплавская может позволить себе показаться без мейкапа: «Я не боюсь быть смешной и нелепой, очень люблю людей, которые относятся к себе с иронией! Хорошего вам настроения. Улыбайтесь!»

Смелость артистки по достоинству оценили ее подписчики. Особенно им понравилась фраза «Я прекрасна, просто глаз не оторвать». Пусть и с иронией, но Поплавская говорит о важных вещах — умении представительниц слабого пола принимать себя такими, какими они есть, не акцентируя внимания на возрастных изменениях внешности. Также мало кого оставила равнодушным прическа Яны Евгеньевны, которая запечатлела себя в момент перед нанесением грима, — сильный начес добавил ее образу легкости.