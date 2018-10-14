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Глюк’oZa поздравила Андрееву пикантным снимком
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Глюк’oZa поздравила Андрееву пикантным снимком 

WomanHit.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Подруги весело отдохнули на пляже
В «Инстаграме» Глюк’oZы, она же Наталья Чистякова-Ионова, появился совместный снимок с Паулиной Андреевой. Им певица решила поздравить подругу, у которой на днях был день рождения. На фотографии девушки отдыхают на пляже, демонстрируя достоинства своих фигур. И если Ионова гордится своей стройностью, то Андреева, явно, пышными бедрами.
«С днем рождения, огненно сексуальная и очень талантливая Паулина!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Глюк’oZа. — «Сочетание твоих главных качеств — уникально! Береги себя!».
@chistyakova_ionova
Подписчики артистки присоединились к поздравлениям, осыпав при этом и Глюк’oZу, и Паулину Андрееву множеством комплиментов.
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