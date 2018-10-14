Глюк’oZa поздравила Андрееву пикантным снимком

Подруги весело отдохнули на пляже

В «Инстаграме» Глюк’oZы, она же Наталья Чистякова-Ионова, появился совместный снимок с Паулиной Андреевой . Им певица решила поздравить подругу, у которой на днях был день рождения. На фотографии девушки отдыхают на пляже, демонстрируя достоинства своих фигур. И если Ионова гордится своей стройностью, то Андреева, явно, пышными бедрами.

«С днем рождения, огненно сексуальная и очень талантливая Паулина!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Глюк’oZа. — «Сочетание твоих главных качеств — уникально! Береги себя!».

@chistyakova_ionova

Подписчики артистки присоединились к поздравлениям, осыпав при этом и Глюк’oZу, и Паулину Андрееву множеством комплиментов.