Глюк’oZa поздравила Андрееву пикантным снимком 

Подруги весело отдохнули на пляже
В «Инстаграме» Глюк’oZы, она же Наталья Чистякова-Ионова, появился совместный снимок с Паулиной Андреевой. Им певица решила поздравить подругу, у которой на днях был день рождения. На фотографии девушки отдыхают на пляже, демонстрируя достоинства своих фигур. И если Ионова гордится своей стройностью, то Андреева, явно, пышными бедрами.
«С днем рождения, огненно сексуальная и очень талантливая Паулина!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала Глюк’oZа. — «Сочетание твоих главных качеств — уникально! Береги себя!».
@chistyakova_ionova
Подписчики артистки присоединились к поздравлениям, осыпав при этом и Глюк’oZу, и Паулину Андрееву множеством комплиментов.