Теперь официально: Меган Маркл ждет ребенка

Теперь официально: 37-летняя Меган Маркл ждет ребенка

Малыш родится весной следующего года.

Королевская семья Великобритании официально анонсировала радостную новость: принц Гарри и Меган Маркл вскоре впервые станут родителями. Герцогиня Сассекская беременна, и ее малыш должен появиться на свет весной 2019 года. Таким образом, Кенсингтонский дворец подтвердил все слухи о грядущем пополнении в семье Гарри и Меган.

Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019 года. Их королевские высочества оценили поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью,

«Чудесные новости!», «Поздравляем!», «Я знал это!», «Поздравляем герцога и герцогиню!», «Вы станете прекрасными родителями!» — уже комментируют интернет-пользователи данную новость.

Заметим, что в последнее время все чаще появлялись слухи о беременности Меган Маркл. Так, мама герцогини, 62-летняя Дориа Редлан, недавно записалась на курсы по уходу за детьми.

Инсайдеры сообщили журналистам, что Меган не очень доверяет няням и хочет, чтобы основную заботу о ее будущем ребенке взяла на себя мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 2:36 PDT Напомним, в ноябре прошлого года стало официально известно о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Также было объявлено, что свадьба состоится весной 2018 года. Чуть позже появилась и официальная дата — 19 мая.

С тех пор о личности актрисы, об отношении королевской семьи к предстоящему событию, да и деталях самого торжества появилось множество как рельных новостей, так и слухов. Например, негативно к свадьбе Меган отнесся ее брат, который назвал родственницу «пресыщенной, поверхностной и самовлюбленной» и призвал Гарри отменить свадьбу. Позже стало известно, что на торжестве не сможет присутствовать отец актрисы. Мужчина перенес сердечный приступ и сложную операцию прямо накануне свадьбы. В результате к алтарю Меган повел принц Чарльз

Также сообщалось, что королева Елизавета II была против брака Гарри и Меган, поскольку актриса ранее уже состояла в браке и была официально разведена. Однако Елизавета II подтвердила свое согласие на брак внука в официальном документе.

В итоге, несмотря на всевозможные споры, принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.