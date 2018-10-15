Ещё
Теперь официально: Меган Маркл ждет ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теперь официально: 37-летняя Меган Маркл ждет ребенка 

Letidor.ru + ещё 88 3 часа назад
Малыш родится весной следующего года.
Королевская семья Великобритании официально анонсировала радостную новость: принц Гарри и Меган Маркл вскоре впервые станут родителями. Герцогиня Сассекская беременна, и ее малыш должен появиться на свет весной 2019 года. Таким образом, Кенсингтонский дворец подтвердил все слухи о грядущем пополнении в семье Гарри и Меган.
Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019 года. Их королевские высочества оценили поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы в мае, и рады возможности поделиться этой радостной новостью с общественностью,
— сказано на официальных интернет-ресурсах королевской семьи.
«Чудесные новости!», «Поздравляем!», «Я знал это!», «Поздравляем герцога и герцогиню!», «Вы станете прекрасными родителями!» — уже комментируют интернет-пользователи данную новость.
Заметим, что в последнее время все чаще появлялись слухи о беременности Меган Маркл. Так, мама герцогини, 62-летняя Дориа Редлан, недавно записалась на курсы по уходу за детьми.
Инсайдеры сообщили журналистам, что Меган не очень доверяет няням и хочет, чтобы основную заботу о ее будущем ребенке взяла на себя мама.
Напомним, в ноябре прошлого года стало официально известно о помолвке принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Также было объявлено, что свадьба состоится весной 2018 года. Чуть позже появилась и официальная дата — 19 мая.
С тех пор о личности актрисы, об отношении королевской семьи к предстоящему событию, да и деталях самого торжества появилось множество как рельных новостей, так и слухов. Например, негативно к свадьбе Меган отнесся ее брат, который назвал родственницу «пресыщенной, поверхностной и самовлюбленной» и призвал Гарри отменить свадьбу. Позже стало известно, что на торжестве не сможет присутствовать отец актрисы. Мужчина перенес сердечный приступ и сложную операцию прямо накануне свадьбы. В результате к алтарю Меган повел принц Чарльз.
Также сообщалось, что королева Елизавета II была против брака Гарри и Меган, поскольку актриса ранее уже состояла в браке и была официально разведена. Однако Елизавета II подтвердила свое согласие на брак внука в официальном документе.
В итоге, несмотря на всевозможные споры, принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой. Венчание состоялось в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.
Letidor.ru: последние новости
Максим Матвеев показал трогательную записку от сына Лера Кудрявцева хочет набрать вес после рождения дочери 72-летняя мама Наташи Королевой снялась в клипе звездной дочери
Женский форум4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британка призывает не стесняться обвисшей груди18
Глюк’oZa поздравила Андрееву пикантным снимком1
4 самые бесполезные каши20
8 вещей, за которые девушкам немного стыдно183
Знаки зодиака, которым не везет
Видео
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
05:00
Звезды, которые вышли замуж, имея нескольких детей
Звёзды Дети
00:35
Теперь официально: Меган Маркл ждет ребенка
Звёзды Другое
10:03
Как ваше тело просит вас о помощи
Здоровье
10:11
Что на самом деле означают ваши сны
Психология
05:14
Почему Федосеева-Шукшина хотела уйти в монастырь
Звёзды
05:04
Чехов дал неприличную кличку домашнему питомцу
Звёзды
00:37
Кети Топурия поделилась снимком топлесс
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение