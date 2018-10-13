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Наталья Штурм показала, как отдыхает в спа
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Наталья Штурм показала, как отдыхает в спа 

Рамблер 1 час назад
Певица рассказала, куда обращаться тем, у кого проблемы со спиной.
Для Натальи Штурм посещение спа-центра стало еще одним поводом продемонстрировать свою фигуру в соцсетях.
@nataliashturm
"У кого проблемы со спиной — вам сюда", — сообщила Наталья.
Но не все поклонники оценили порыв певицы. Ей напомнили о ее возрасте, в котором вроде как не положено устраивать такие откровенные фотосессии.
"Раньше мне эта певица как бы нравилась. А сейчас я не понимаю, зачем женщине за 50 показывать на весь инет возрастное тело, хоть и худое. Это думаю только для близких…
"Ты прекрасна!"
"Нереальная"
"Шикарное тело, ничего лишнего"
"Вы осуждаете Настю Волочкову, а сами выкладываете свои обнаженные фото. Зачем?"
Здесь, конечно, не совсем понятно, что не нравится подписчику — осуждение Волочковой или публикация фото.
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