Наталья Штурм показала, как отдыхает в спа

Певица рассказала, куда обращаться тем, у кого проблемы со спиной.

Для Натальи Штурм посещение спа-центра стало еще одним поводом продемонстрировать свою фигуру в соцсетях.

@nataliashturm

"У кого проблемы со спиной — вам сюда", — сообщила Наталья.

Но не все поклонники оценили порыв певицы. Ей напомнили о ее возрасте, в котором вроде как не положено устраивать такие откровенные фотосессии.

"Раньше мне эта певица как бы нравилась. А сейчас я не понимаю, зачем женщине за 50 показывать на весь инет возрастное тело, хоть и худое. Это думаю только для близких…

"Ты прекрасна!"

"Нереальная"

"Шикарное тело, ничего лишнего"

"Вы осуждаете Настю Волочкову, а сами выкладываете свои обнаженные фото. Зачем?"

Здесь, конечно, не совсем понятно, что не нравится подписчику — осуждение Волочковой или публикация фото.