Никита Пресняков рассказал о первом интиме с женой

Никита Пресняков рассказал о первом сексе с женой

Никита рассказал, что с будущей женой Аленой Красновой познакомился еще в детстве. У них были рядом дачные дома, но начали встречаться они, когда девушке исполнилось 17 лет. Никите пришлось ждать первого секса два года, выжидая пока Алена повзрослеет.

«В плане секса я ждал, пока она сама не сказала, что готова. Два года мы терпели. У меня очень большая сила воли, и если я ставлю какую-то цель, то я ее достигаю. У нас был в отношениях перерыв в полгода. В этот период у меня была другая девушка, с ней был секс, но я понимал, что это не то. У нас с Аленой в первый раз все случилось спланировано, аккуратно и романтично. Алена очень переживала», — поделился Никита. По словам Алены, их любовь не была «с первого взгляда». Ребята даже успели расстаться на полгода. В это время у девушки были серьезные отношения, а Никита встречался с другой девушкой. Вскоре, пара поняла, что не могут друг без друга. После Никита сделал Алене предложение, а в 2017 году молодые люди сыграли свадьбу.