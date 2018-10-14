Лера Кудрявцева хочет набрать вес

Телеведущая мечтает вернуть былую форму.

47-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний Игорь Макаров стали родителями дочки Маши 13 августа. Уже через несколько дней после родов телеведущая опубликовала первое фото с девочкой, на котором продемонстрировала подтянутую форму. А через две недели она уже отмечала возвращение на работу на шоу «Звезды сошлись». Тогда поклонники обратили внимание на то, что Лера выглядит так, как будто она и вовсе не рожала. В комментариях к постам телеведущей стали появляться предположения о том, что дочь паре родила суррогатная мать. Но Кудрявцева поспешила опровергнуть эти домыслы.

12 октября канал НТВ , на котором работает Лера, отмечал 25-летие. Во время корпоратива журналисты издания «7 Дней» спросили телеведущую, как ей удалось так быстро вернуть былую форму. На что Кудрявцева сообщила, что она относится к тем мамам, которые сбрасывают вес во время беременности. И теперь у нее стоит задача вернуть утраченные килограммы и свою форму.

Я ее сейчас еще восстанавливаю — стараюсь набрать вес, который был до беременности. Мне кажется, я сейчас чересчур стройная. Во время беременности я очень сильно похудела. Не специально, конечно. Наоборот, переживала по этому поводу,

— рассказала Лера.

Напомним, что с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения.