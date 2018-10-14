Елизавета Боярская показала округлившийся живот

Актриса стала гостьей программы Киры Прошутинской «Жена. История любви».

В конце этого года в актерской семье Елизаветы Боярской Максима Матвеева случится долгожданное событие — у пары появится ребенок. Об «интересном положении» дочери Михаила Боярского стало известно совсем недавно. Тем не менее, Елизавета не стала превращать свой Instagram в мамский блог и постоянно демонстрировать изменившуюся фигуру.

На днях в эфир вышел новый выпуск программы Киры Прошутинской «Жена. История любви», гостьей которого стала будущая дважды мама. Для съемок актриса выбрала свободную рубашку василькового цвета, подчеркнувшую ее округлившиеся формы.

Однако во время интервью Боярская ни слова не сказала о грядущем пополнении в семействе, хотя призналась, что готова еще дважды испытать радость материнства и стать многодетной мамой. Звезде театра и кино хотелось бы, чтобы у детей была небольшая разница в возрасте.

Своего супруга Максима Матвеева Елизавета считает идеальным отцом. «Я не знаю второго такого отца! Он потрясающий. Он готов Землю перевернуть ради Андрея. Они могут сидеть вдвоем в комнате часами: они там во что-то играют, он его учит и что-то показывает. У них такая идиллия! Андрюша отца обожает. Перед папой у него абсолютное благоговение», — рассказала актриса.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились восемь лет назад. У пары есть шестилетний сын Андрей.