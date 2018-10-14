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Юлия Ковальчук показала фото из роддома
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Юлия Ковальчук показала фото из роддома 

Eva.ru 7 часов назад
Фото: @juliakovalchuk
Популярная артистка Юлия Ковальчук опубликовала трогательный снимок из роддома, сделанный в первые часы жизни ее маленькой дочки Амелии. Она показала редкую фотографию малышки в честь ее дня рождения, девочке исполнился годик. К поздравлениям присоединился и отец Амелии, супруг Ковальчук, известный певец Алексей Чумаков.
35-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и 37-летний певец Алексей Чумаков в прошлом году впервые стали родителями. 12 октября появилась на свет их долгожданная дочка Амелия. Счастливые мама и папа сначала скрывали имя наследницы и рассказали о нем только после крестин малышки. При этом лицо ребенка Ковальчук и Чумаков не показывали до сих пор.
Накануне Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками архивным снимком из роддома, на котором запечатлены первые часы жизни ее дочки. Счастливый новоиспеченный отец Алексей Чумаков, который присутствовал при рождении Амелии, завороженно смотрит на жену и дочь. Юлия тоже любуется своей малышкой. Ковальчук трогательно поздравила Амелию с первым годом жизни, посвятив ей нежное послание.
@juliakovalchuk
«Моя жизнь, душа, радость и вдохновение! Ты смысл моей и папиной жизни, поэтому просто будь здорова! Твой первый год самый счастливый для нас, и мы сделаем всё, чтобы невзгоды и хмурые дни обходили тебя стороной»,
— написала Ковальчук.
Алексей тоже поздравил наследницу, опубликовав видео, как они вместе сидят у рояля и он исполняет свою песню «Счастье», а в кадре то и дело мелькают милые крохотные ножки в розовых пинетках.
«С первым днём рождения, жизнь моя! Будь здоровой и вдохновленной! Будь счастливой! Мама с папой всегда рядом!»,
— написал Чумаков.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук женаты уже пять лет. До официальной регистрации влюбленные шесть лет состояли в гражданском браке. Кстати, недавно Юлия заявила, что от хороших жен не уходят мужья, чем задела многих разведенных знаменитостей.
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