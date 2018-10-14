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Кети Топурия поделилась снимком топлесс
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Кети Топурия поделилась снимком топлесс 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @keti_one_official
Солистку группы "А-Студио" вряд ли можно назвать слишком скромной девушкой. Она довольно часто выкладывает в свой микроблог достаточно откровенные фотографии, на которых запечталена, например, в купальнике, демонстрируя превосходную фигуру.
Однако ни на одном снимке Кети не предстает перед своими поклонниками обнаженной. Но, видимо, все бывает когда-то в первый раз и подписчики Топурии, наконец, смогли увидеть фото, на котором певица позирует топлесс.
Правда, Кети выложила в Сеть весьма целомудренный снимок: на фото девушка сидит, повернувшись к камере спиной. Собственно, только изящным ее изгибом и могут полюбоваться поклонники.
@keti_one_official
В комментарии к снимку певица призналась, что ей регулярно поступают предложения от всевозможных журналов сняться в стиле ню, но девушка отказывается.
Я не снимаюсь голая, максимум, на что я способна — показать мою красивую спину,
— пояснила Кети снимок.
Женский форум
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