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Фанат уговорил Валерию на откровенную фотосессию
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Валерия устроила откровенную фотосессию по просьбе фаната 

WDay.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WDay.ru
Фотограф уговаривал певицу на это целый год.
Звездный фотограф Дамир Жукенов — давний и преданный поклонник Валерии — мечтал сделать фотосессию любимой певицы уже давно. Он признался журналу «Стархит», что влюбился в Валерию с детства: «Помню, как мама и папа с трудом достали билеты на концерт в Петропавловске, мы сидели на приставных стульях, зато в партере. Тогда восхитился голосом и красотой Валерии. После ждал возле служебного входа в театр, хотел получить автограф, но не удалось. Таких, как я, была целая толпа. Очень расстроился, но уже тогда знал, что как-нибудь познакомлюсь с ней лично».
И вот мечта Дамира сбылась: в прошлом году он лично познакомился с Валерией и Иосифом Пригожиным. А потом все-таки смог уговорить звездную красавицу на весьма смелую фотосессию.
Дамир Жукенов
Валерия позировала фотографу в нескольких очень соблазнительных образах: полупрозрачных платьях, открытых топах, миниатюрных шортах… И надо сказать, что выглядит 50-летняя певица просто превосходно: ей могут позавидовать даже юные девушки. И это при том, что звезда никогда не обращалась за помощью к пластическому хирургу. И даже не прибегала к модным процедурам у косметологов.
Дамир Жукенов
Сама Валерия от фотосета тоже осталась в восторге. По ее словам, результат превзошел все ожидания. Теперь уже звезда со своей стороны предложила фотографу и дальше работать вместе. Так что, думается, этот творческий тандем еще не раз удивит всю страну.
Кстати, для исполнительницы это не первая провокационная фотосессия. Например, к своему юбилею она появилась на обложке журнала совсем без одежды. А еще одной пикантной деталью стало практически полное отсутствие фотошопа, который традиционно используется в таких случаях.
Предлагаем полюбоваться новой фотосессией певицы — это действительно потрясающее зрелище.
Дамир Жукенов
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