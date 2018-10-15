Фанат уговорил Валерию на откровенную фотосессию

Валерия устроила откровенную фотосессию по просьбе фаната

Фотограф уговаривал певицу на это целый год.

Звездный фотограф Дамир Жукенов — давний и преданный поклонник Валерии — мечтал сделать фотосессию любимой певицы уже давно. Он признался журналу «Стархит» , что влюбился в Валерию с детства: «Помню, как мама и папа с трудом достали билеты на концерт в Петропавловске, мы сидели на приставных стульях, зато в партере. Тогда восхитился голосом и красотой Валерии. После ждал возле служебного входа в театр, хотел получить автограф, но не удалось. Таких, как я, была целая толпа. Очень расстроился, но уже тогда знал, что как-нибудь познакомлюсь с ней лично».

И вот мечта Дамира сбылась: в прошлом году он лично познакомился с Валерией и Иосифом Пригожиным . А потом все-таки смог уговорить звездную красавицу на весьма смелую фотосессию.

Дамир Жукенов

Валерия позировала фотографу в нескольких очень соблазнительных образах: полупрозрачных платьях, открытых топах, миниатюрных шортах… И надо сказать, что выглядит 50-летняя певица просто превосходно: ей могут позавидовать даже юные девушки. И это при том, что звезда никогда не обращалась за помощью к пластическому хирургу. И даже не прибегала к модным процедурам у косметологов.

Дамир Жукенов

Сама Валерия от фотосета тоже осталась в восторге. По ее словам, результат превзошел все ожидания. Теперь уже звезда со своей стороны предложила фотографу и дальше работать вместе. Так что, думается, этот творческий тандем еще не раз удивит всю страну.

Кстати, для исполнительницы это не первая провокационная фотосессия. Например, к своему юбилею она появилась на обложке журнала совсем без одежды. А еще одной пикантной деталью стало практически полное отсутствие фотошопа, который традиционно используется в таких случаях.

Предлагаем полюбоваться новой фотосессией певицы — это действительно потрясающее зрелище.