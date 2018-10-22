Денис Лебедев развелся во время съемок «Замуж за Бузову»

В Сети появились новые подробности о жизни Дениса Лебедева

Денис Лебедев — совладелец завода по производству сыра и молочной продукции — был участником шоу «Замуж за Бузову» и стал победителем проекта. Позже выяснились неприятные подробности о новом возлюбленном. Лебедев оказался обманщиком и альфонсом, о чем героиня проекта узнала далеко не сразу. Денис изначально шел на проект ради славы и денег.

Бузова сразу же рассталась с избранником, узнав о его обмане. В Сети же появляются все новые подробности из жизни Лебедева. Отметим, что в последней серии проекта выяснилось, что он был женат дважды, а не один раз, как заявлял изначально. Тогда Денис попытался оправдаться и отметил, что второй брак длился всего пару месяцев и был ошибкой.

Экс-супруга Лебедева решила внести ясность и сама рассказала об отношениях с бывшим мужем.

«На шоу он заявил, что мы встречались год, на самом же деле возня длилась больше трех лет. Когда сделал предложение, я согласилась, хотя и родители, и друзья были против этого брака. На многое закрывала глаза: особых поступков он не совершал, зато профессионально лил мед в уши. В целом все, как написала Бузова в своем посте: двуличный и лживый. Я первая съехала от него еще в январе. Последней каплей стало неуважение, в грош не ставил. Существовали только он и его огромное самомнение. Повезло, не обзавелись общими детьми.»,

По факту, Денис пришел на проект бороться за сердце Бузовой, еще будучи официально женатым человеком и лишь через некоторое время развелся.