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Лебедев развелся во время съемок «Замуж за Бузову»
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Денис Лебедев развелся во время съемок «Замуж за Бузову» 

Teleprogramma.pro + ещё 21 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Сети появились новые подробности о жизни Дениса Лебедева.
Денис Лебедев — совладелец завода по производству сыра и молочной продукции — был участником шоу «Замуж за Бузову» и стал победителем проекта. Позже выяснились неприятные подробности о новом возлюбленном. Лебедев оказался обманщиком и альфонсом, о чем героиня проекта узнала далеко не сразу. Денис изначально шел на проект ради славы и денег.
Бузова сразу же рассталась с избранником, узнав о его обмане. В Сети же появляются все новые подробности из жизни Лебедева. Отметим, что в последней серии проекта выяснилось, что он был женат дважды, а не один раз, как заявлял изначально. Тогда Денис попытался оправдаться и отметил, что второй брак длился всего пару месяцев и был ошибкой.
Экс-супруга Лебедева решила внести ясность и сама рассказала об отношениях с бывшим мужем.
«На шоу он заявил, что мы встречались год, на самом же деле возня длилась больше трех лет. Когда сделал предложение, я согласилась, хотя и родители, и друзья были против этого брака. На многое закрывала глаза: особых поступков он не совершал, зато профессионально лил мед в уши. В целом все, как написала Бузова в своем посте: двуличный и лживый. Я первая съехала от него еще в январе. Последней каплей стало неуважение, в грош не ставил. Существовали только он и его огромное самомнение. Повезло, не обзавелись общими детьми.»,
— рассказала «СтарХиту» экс-супруга Лебедева.
По факту, Денис пришел на проект бороться за сердце Бузовой, еще будучи официально женатым человеком и лишь через некоторое время развелся.
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