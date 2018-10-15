Вера Брежнева выложила обнаженное фото

Певица Вера Брежнева опубликовала «не идеальное» обнаженное фото, поинтересовавшись у подписчиков, стоит ли заменить его обработанным в фотошопе.

«Назрел вопрос. Что лучше: неидеальное фото или идеальный фотошоп?», — написала Брежнева в Instagram опубликовав фото, на котором она запечатлена обнаженной со спины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 14 Окт 2018 в 9:02 PDT Большинство подписчиков артистки сошлись во мнении, что «неидеальное фото» лучше, чем снимок, обработанный в фотошопе.

«Терпеть не могу фотошоп, реальное фото лучше всего, а кому не нравится, пусть не смотрит», — написала одна из подписчиц.

Другая добавила, что «не бывает идеальных, но есть тот, для кого ты идеальна и не нужны фотошопы».