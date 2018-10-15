Ещё
Вера Брежнева выложила обнаженное фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вера Брежнева выложила обнаженное фото 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Певица Вера Брежнева опубликовала «не идеальное» обнаженное фото, поинтересовавшись у подписчиков, стоит ли заменить его обработанным в фотошопе.
«Назрел вопрос. Что лучше: неидеальное фото или идеальный фотошоп?», — написала Брежнева в Instagram опубликовав фото, на котором она запечатлена обнаженной со спины.
Большинство подписчиков артистки сошлись во мнении, что «неидеальное фото» лучше, чем снимок, обработанный в фотошопе.
«Терпеть не могу фотошоп, реальное фото лучше всего, а кому не нравится, пусть не смотрит», — написала одна из подписчиц.
Другая добавила, что «не бывает идеальных, но есть тот, для кого ты идеальна и не нужны фотошопы».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца Актриса Горбачева рассказала, как стала жертвой эксгибициониста Сыр тульского фермера завоевал «золото» на конкурсе во Франции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрнст вышел в свет с молодой женой43
Самые бедные знаменитости в Голливуде
8 вещей, за которые девушкам немного стыдно183
4 самые бесполезные каши32
Британка призывает не стесняться обвисшей груди26
Видео
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
00:53
Эрнст вышел в свет с молодой женой
Звёзды
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
01:00
Фанат уговорил Валерию на откровенную фотосессию
Звёзды
05:00
Звезды, которые вышли замуж, имея нескольких детей
Звёзды Дети
00:35
Теперь официально: Меган Маркл ждет ребенка
Звёзды Другое
10:03
Как ваше тело просит вас о помощи
Здоровье
10:11
Что на самом деле означают ваши сны
Психология
05:14
Почему Федосеева-Шукшина хотела уйти в монастырь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение