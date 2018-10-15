Чехов дал неприличную кличку домашнему питомцу

У вас есть домашний любимец? Сейчас очень многие люди обзаводятся животными, но, как правило, в городских квартирах и загородных домах обитают привычные питомцы: кошки, собаки, черепашки и хомяки. Не являются исключением и знаменитые люди: они тоже держат животных, но иногда отдают предпочтение экзотике.

1. Русский писатель Антон Павлович Чехов обожал собак. Но однажды из путешествия по Шри-Ланке он привёз мангуста, которого и поселил дома. Мангуст оказался беспокойным и хулиганистым, за что получил кличку Сволочь.

2. Эпатажный испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали всегда отличался от других людей и, конечно же, не мог сделать тривиальный выбор. В шестидесятые годы он стал опекуном муравьеда, жившего в зоопарке. Забрать домой Дали муравьеда не смог, зато охотно гулял с ним по улицам.

3. Актёр Николас Кейдж в 2014 году завёл дома осьминога. Кроме того, в числе его фаворитов числятся королевские кобры.

4. Актёр Джордж Клуни долгие годы слыл холостяком и предпочитал общество домашнего кабанчика Макса, которого ему преподнесла в дар экс-возлюбленная. Поначалу поросёнок был очаровательным крохой, но со временем превратился в упитанного 120-килограмового хряка.