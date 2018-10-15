Почему Федосеева-Шукшина хотела уйти в монастырь

25 сентября актриса Лидия Федосеева-Шукшина отпраздновала юбилей: артистке исполнилось 80 лет. Лидия Николаевна закончила ВГИК, где училась у признанного мэтра Сергея Герасимова . Она уже вполне успешно снималась в кино и успела завоевать популярность и зрителей, когда в 1964 году её пригласили в картину «Какое оно, море?». На съёмочной площадке она встретила Василия Шукшина , и эта встреча стала для обоих началом новой жизни.

Тандем Лидии Федосеевой и Василия Шукшина — это не только творческий, но и семейный союз. Для Лидии Николаевны работы в фильмах супруга стали главными в жизни, эти роли до сих пор считаются лучшими в её кинокарьере. Но и семейная жизнь у актёров сложилась успешно: в браке, длившемся десять лет, появилось две дочери. К сожалению, Василий Шукшин скоропостижно ушёл из жизни в 1974 году, когда ему было всего 45 лет. Лидия ещё несколько раз пыталась устроить личную жизнь и вступала в брак, но, видимо, так и не смогла встретить мужчину, равного Шукшину. После смерти мужа актриса чувствовала себя потерянной и погрузилась в депрессию. Близких она уверяла, что для неё всё закончилось и даже подумывала уйти в монастырь.

Смотрите видео и узнайте, кто отвлёк Федосееву-Шукшину от трагедии и вернул в кино.