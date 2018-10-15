Оксана Акиньшина прокомментировала слухи о разводе

Актриса проговорилась в соцсети о своем семейном положении. Она решила остаться с супругом, продюсером Арчилом Геловани

Поклонники запутались в перипетиях личной жизни знаменитости. Ведь менее двух месяцев назад Оксана сообщила на своей странице в Instagram о расставании с супругом.

Теперь же артистка огорошила новым заявлением. "Я замужем", — приводит слова Акиньшиной 7days.ru . Некоторые подписчики подумали, что Оксана успела связать себя брачными узами уже с новым избранником. Но, судя по всему, актрисе удалось сохранить семью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) 29 Июн 2017 в 9:42 PDT Ходили слухи, что конфликт между Акиньшиной и Геловани произошел после того, как звезда возобновила общение с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Поговаривали, что между экс-возлюбленными с новой силой вспыхнул роман после развода Шнурова с Матильдой.

О воссоединении рассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в Instagram фотографии и видео со стадиона "Лужники", где проходил концерт "Ленинграда". Актриса танцевала на сцене, а иногда и подпевала Сергею.

Как писали Dni.Ru , после выступления, ночью пара отправилась в ресторан. Шнуров выложил в "сториз" фото поцелуя с Акиньшиной.