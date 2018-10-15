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Оксана Акиньшина прокомментировала слухи о разводе
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Оксана Акиньшина прокомментировала слухи о разводе 

Дни.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса проговорилась в соцсети о своем семейном положении. Она решила остаться с супругом, продюсером Арчилом Геловани.
Поклонники запутались в перипетиях личной жизни знаменитости. Ведь менее двух месяцев назад Оксана сообщила на своей странице в Instagram о расставании с супругом.
Теперь же артистка огорошила новым заявлением. "Я замужем", — приводит слова Акиньшиной 7days.ru. Некоторые подписчики подумали, что Оксана успела связать себя брачными узами уже с новым избранником. Но, судя по всему, актрисе удалось сохранить семью.
Ходили слухи, что конфликт между Акиньшиной и Геловани произошел после того, как звезда возобновила общение с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Поговаривали, что между экс-возлюбленными с новой силой вспыхнул роман после развода Шнурова с Матильдой.
О воссоединении рассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в Instagram фотографии и видео со стадиона "Лужники", где проходил концерт "Ленинграда". Актриса танцевала на сцене, а иногда и подпевала Сергею.
Как писали Dni.Ru, после выступления, ночью пара отправилась в ресторан. Шнуров выложил в "сториз" фото поцелуя с Акиньшиной.
Напомним, что в семье Оксаны и Арчила подрастают сын Константин и дочка Эмма. Также у артистки есть старший ребенок от брака с Дмитрием Литвиновым.
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