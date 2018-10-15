Сергей Безруков показал редкое фото с беременной женой

Актер и его супруга наслаждаются теплой осенней погодой.

Поклонники Сергея Безрукова знают, что их любимый актер вскоре снова станет отцом. О грядущем пополнении и беременности Анны Матисон он сообщил еще в мае текущего года. С тех пор Сергей довольно редко показывает в соцсетях какие-либо фотографии или видео с участием любимой жены. Однако вчера он решил сделать исключение и поделился снимком с Анной. На фото немного видно, что у живот его супруги заметно округлился, а значит, малыш уже скоро появится на свет.

Срочно гулять! Срочно! Погода шикарная! Настоящая золотая осень! А у меня скоро день рождения! Скоро рок-концерт!Готовлюсь, волнуюсь, но и отдыхать иногда не забываю! Всем хорошего настроения!

— обратился к подписчикам Сергей Безруков.

«Какие вы трогательные, милые, светлые, Сергей и Анечка, как два голубка! Берегите друг друга! Счастья вам, наши дорогие, хорошие!», «Какие хорошенькие 😊 сразу видно, что счастливая пара 💑», «Красивые.. 🙏Чтоб жизнь дарила вам только счастливые моменты!💕», «Вы безумно красивая пара», «Классная пара! Срочно гулять!», — тут же начали комментировать поклонники. Некоторые начали гадать, кто же родится у Сергея — мальчик или девочка. Однако сам актер пол ребенка раскрывать не стал, лишь сообщил, что Анна сейчас чувствует себя прекрасно, а их общая дочь Маша сейчас гостит у бабушки с дедушкой.

Напомним, что Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. А в конце мая текущего года стала известна еще одна радостная новость. Актер сообщил, что вскоре в их семье ожидается пополнение: Анна Матисон вновь беременна.

Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят.