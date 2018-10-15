Женское счастье: жизнь Марии Порошиной

Типичная героиня нашего времени — сильная и смелая, но женственная и очаровательная. Таково амплуа этой блондинки. Соответствует ли настоящая Мария Порошина своему киношному имиджу?

Мария родилась в семье музыкантов. Ее мама училась у знаменитых педагогов в Большом театре, но с ней приключилась беда: женщине пришлось провести сложную операцию на горле, после которой ей пришлось попрощаться с певческой карьерой и стать оперным режиссером.

Бабушка была оперной певицей, а папа Марии пел в ансамбле «Березка», куда девочка была определена в танцевальный коллектив. Однако родители Маши приняли решение развестись, когда девочка была совсем маленькой.

Во второй раз мама вышла замуж за актера Дмитрия Назарова , который сразу нашел с девочкой общий язык, много болтал с ней о своем ремесле. В доме было много именитых гостей из театральной тусовки, и Мария росла в творческой обстановке.

Будущая звезда училась во французской школе и много занималась танцами. Чтобы удивить гостей отчима, она часто вставала на табуретку, объявляла себя: «Выступает народная артистка Мария Порошина!» и читала стихи, пела песни, танцевала и говорила по‑французски.

Самое удивительное было в том, что так раскрепощаться ей удавалось только в привычном кругу родительских гостей. В школе же она считалась ребенком застенчивым, порой даже стеснялась читать заданные стихи у доски, могла перепутать строки. Дома Маша отказывалась ходить за хлебом, потому, что там приходилось бы контактировать с продавцом. Поэтому о ее актерском будущем в семье и не мечтали.

Одна попытка

Тем не менее, подойдя к старшим классам, девушка начала готовиться в театральный. Родители предупредили, что помогать не будут. И договорились с Машей: если с первого раза она не поступит, значит это все же не ее профессия и придется выбрать что-то другое. Пробовать во второй раз она не будет.

к/ф «Салон красоты» (2000)

Девушка пошла на их условия. Понимая, что попытка у нее только одна, выложилась по полной и с первого раза поступила в школу-студию МХАТ. За поступлением будущих первокурсниц следили парни со старших курсов.

23-летний Гоша Куценко сразу выделил из толпы очаровательную шатенку с глубокими глазами. Обаятельный фантазер, он скоро придумал для понравившейся Маши много интересных сюрпризов, и ее сердце растаяло.

Будущие актеры очень скоро решили съехаться. Их совместная жизнь была счастливой и веселой. Марии тогда пришлось переживать непростые времена: через два года ее отчислили из студии МХАТа, она искала новый путь и все же осталась в профессии, поступив в «Щуку».

Полина

Все это время Гоша был рядом, помогал, поддерживал, гладил по голове, смешил и всегда оставался самым лучшим мужем.

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Они и теперь вспоминают друг друга исключительно добрыми словами, а тогда сразу решили создать настоящую семью.

Однако следовать правилам никто из них не собирался. Официальный брак — это слишком скучно для необычного Гоши, зато совместный ребеночек — это самое оно! На последних сроках беременности пара, вместо официальных торжеств, устроила эротическую фотосессию.

У ребят родилась маленькая Полина , как две капли похожая на папу. Мария благодарит вселенную за такой подарок, научивший ее ценить семью больше, чем профессию, понимать в чем для женщины состоит истинное счастье.

Сейчас Полина Куценко учится в Щукинском театральном училище, на ее счету уже несколько ролей в кино.

Разрыв

А вот Гоша не раз подчеркивал в своих интервью, что не сразу рассмотрел счастье в семье. Его мечты о славе подстегивали к тому, что актер стал брать на себя все больше и больше работы. Все силы оставлял на съемочных площадках, а жене и дочке оставалось совсем мало.

к/ф «Суженый-ряженый» (2007)

Сначала мелкие раздоры, потом — крупные скандалы. Скоро Порошиной, устававшей с маленьким ребенком, захотелось прекратить отношения с Куценко. Ее недовольство вылилось в желание вообще разойтись и создать отдельную от Гоши семью.

Куценко тогда выслушал доводы гражданской жены и просто согласился, не удержал, не старался наладить отношения. Потом не раз признавался, что зря не остановил Порошину. По его словам, не раз и не два актер поддавался воспоминаниям о шести счастливых годах, прожитых с Марией. И жалел, что не смог сохранить семью.

Надо отметить, что режиссеры считают эту пару удивительно гармоничной и до сих пор часто снимают Куценко и Порошину в качестве мужа и жены. Актеры не возражают, поскольку оба привыкли работать профессионально, да и сумели после разрыва сохранить хорошие отношения.

«За мужем»

Новая любовь пришла в жизнь Марии не скоро и совершенно неожиданно. Однажды она отправилась на премьеру в Ленком. Ее место оказалось рядом с другим актером — Ильей Древновым. Они познакомились, потом стали перекидываться несколькими фразами и, наконец, подружились.

Никакие стрелы Амура с первого раза сердца Марии не проткнули. Ей потребовалось немало времени, чтобы рассмотреть в новом друге потенциального мужа. Однако теплые отношения все же переросли в романтические. Пара поженилась.

Илья быстро нашел общий язык с Полиной, а в 2005 году у пары родилась первая общая дочь Серфима. По свидетельству мамы, старшая тогда вошла в переходный возраст и переживала его не очень гладко. А когда выросла, поступила в «Щуку» и стала самостоятельной, подросла Сима. Но и это еще не все.

Спустя пять лет после рождения Серафимы, у супругов появилась дочь Аграфена, а в этом году — Глафира.

К сожалению и этот брак дал трещину. Порошина снова ищет свое счастье, ведь она убеждена, что ее миссия — всегда быть «за мужем».