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Эрнст вышел в свет с молодой женой
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Константин Эрнст вышел в свет с молодой женой 

Eva.ru 2 часа назад
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст довольно редкий гость на светских мероприятиях. Однако на днях мужчина все-таки появился на торжестве, организованном в честь юбилея двух телеведущих — Игоря и Вадима Верников. Но куда больше появления самого продюсера в обществе обыватели заинтересовались его спутницей — молодой женой Софией.
57-летний Константин Эрнст едва ли может считаться заядлым гостем на светских вечерниках. Мужчина крайне редко появляется на публике без необходимости и еще реже берет с собой свою 30-летнюю жену Софию. Поэтому каждый выход супружеской четы в свет неизменно вызывает живой интерес общественности.
Соцсети
На днях пара впервые за долгое время побывала вместе на праздничном мероприятии, организованном в честь юбилея двух известных телеведущих Игоря и Вадима Верников. На торжество актриса София Эрнст пришла в ярко-красной длинной юбке и свободном топе, напоминающем армейскую тельняшку, украшенную милым сердечком на груди. А вот Константин Львович остался верен своим привычкам и позировал рядом с молодой женой в классическом темном костюме, из-под которого, правда, вместо привычной белой рубашки выглядывала базовая черная футболка.
Соцсети
Напомним, что о романе Генерального директора Первого канала и молодой актрисы впервые заговорили пять лет назад. Эрнст славится тем, что еще ни разу не связал себя узами законного брака и смена Софией своей девичьей фамилии стала для многих неожиданностью. Впрочем, официального подтверждения того, что Константин Львович все-таки оформил свои отношения с любимой женщиной в ЗАГСе так и не было. Продюсер крайне ревностно оберегает личную жизнь от любопытных обывателей. Известно лишь, что у пары растут две общие дочери, но их имена также не разглашаются.
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