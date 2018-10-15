Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству

Пугачева показала, как сын помогает звездным родителям по хозяйству

Пятилетний Гарри многому учится у папы.

Знаменитая певица Алла Пугачева редко делится в личном блоге семейными фото и видео. В отличие от своего супруга Максима Галкина , который часто рассказывает о детях, звезда старается не афишировать личную жизнь. Но в этот раз сделала исключение. Алла Пугачева показала, какой хозяйственный растет у нее сын. Пятилетний Гарри умело орудует строительными инструментами, удивляя и радуя не только своих родителей, но и поклонников звездной семьи.

Весь в папу. Весь в заботах по дому. ❤️

— подписала видеоролик Алла Пугачева.

«Настоящий мужчина растет», «Такой хозяйственный», «И самое главное, соблюдена Техника Безопасности!», «Какой молодец!», «Мужик растет!», «Хорошенький, умелые ручки», «Какой помощник растет у папы и мамы! Умение строить и добиваться своего — хороший навык в жизни! У Гарри это хорошо получается!», «Пока ещё маленький мужичок, а когда вырастет, будет настоящий мужчина — золотые руки», «Какое же правильное воспитание детей! Восхищение родителям!» — прокомментировали поклонники звездной семьи.

Кстати, в Сети продолжают обсуждать поход Аллы Пугачевой с сыном в продуктовый магазин «Пятерочка». Напомним, известный телеведущий Максим Галкин опубликовал в личном блоге снимок своей знаменитой жены с пятилетним Гарри. Но фотографировал их отнюдь не глава семейства. Этот снимок быстро разошелся по соцсетях, а уже потом его заметил Максим Галкин. Многие поклонники были шокированы, что Алла Пугачева вместе с сыном Гарри покупала продукты в сетевом магазине «Пятерочка». Подписчики разглядели логотип супермаркета на фото. Однако многие так и не поверили в это, настаивая, что фото — подделка. Хотя Максим Галкин все подтвердил. Он рассказал, что часто ходит вместе с женой за продуктами. И супермаркет «Пятерочка» никак не смущает звездную семью. Они не видят ничего плохого, чтобы покупать там продукты.

Закупаются 😊 Вчера Алла с Гариком были в магазине — их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла — обязательно кто-нибудь сделает фотоотчёт 😀 В неведении не останешься,

— подписал снимок Максим Галкин.

«А я думала, что звезды не ходят в "Пятерочку"», «А почему такой дешевый магазин?», «Алла — она не от мира сего, и поэтому появление ее в простом магазине-это нонсенс)) вот и фотографируют», «Ну и правильно, детки привыкают вести быт) молодцы 👌», «Не верю, что Алла ходит в магазин! Зачем ей это? Ведь домработница все закупит и приготовит!», «Вот так забежишь в магазин за хлебом — а там Алла Борисовна собственной персоной!», «Меня все время интересовало, ходят ли звезды такой величины по магазинам… Оказывается, что ходят», «Как же тяжело публичным людям в личной жизни…», — отреагировала аудитория в Instagram.

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в 2011 году, а почти год назад обвенчались. У них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри.

Звездная семья знает о пристальном внимании к ним со стороны прессы и поклонников. И Максим Галкин часто радует всех новыми видео и фотографиями с женой и детьми.