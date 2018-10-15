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Том Круз отказывается видеться с 12-летней дочерью
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Том Круз отказывается видеться с 12-летней дочерью 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
В феврале ходили слухи, что Том Круз готов отказаться от любимой сайентологии ради дочери: духовный наставник Тома запрещал ему общаться с девочкой, пока та не примкнет к их церкви, и актеру такие условия казались очень уж суровыми. Однако по закону у Круза все же есть возможность встречаться с 12-летней Сури десять раз в месяц, и никто не может отнять у него это право. Только вот, как выяснилось, оно ему и не нужно.
«Каждому человеку разрешено видеть своего ребенка, если он этого действительно хочет. Том сделал свой выбор: он не встречается с дочкой, потому что она не сайентолог», — рассказал близкий к семье актера источник. Очень грустно! Но и мама девочки, Кэти Холмс, не может объяснить ей, почему отец отказывается от встреч. Бывший сайентолог Лиа Ремини, которая теперь активно выступает против секты, рассказала журналистам, что из-за подобных разговоров Кэти может попросту потерять опеку над Сури.
«Поверьте мне, Кэти запрещено даже ужинать со мной, хотя раньше мы были близкими подругами. При разводе она подписала специальное соглашение, согласно которому не имеет права высказываться о сайентологической церкви. Это довольно болезненно и серьезно», — поделилась Лиа.
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