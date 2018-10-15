Звезды, которые вышли замуж, имея нескольких детей

Бытует мнение, что разведённой женщине с детьми уже не суждено снова выйти замуж, ведь мало найдётся мужчин, которые захотят брать на себя ответственность за воспитание детей от прежнего брака возлюбленной. Однако эти звёздные мамы доказали, что даже при наличии детей можно найти любящего супруга и прекрасного отчима.

1. У певицы Валерии в браке с продюсером Александром Шульгиным появилось трое детей. Со стороны семья казалась идеальной, но позже выяснилось, что Шульгин буквально терроризировал супругу и поднимал на неё руку. После громкого развода Валерия потеряла всё, но сумела вернуться в шоу-бизнес. Помощь ей оказал продюсер Иосиф Пригожин . Поначалу их связывали только деловые отношения, но потом Валерия и Иосиф поняли, что хотят быть вместе не только на работе, но и в жизни. Их семейному союзу уже 14 лет, а детей супруги Пригожин считает родными.