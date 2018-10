Бейонсе в восхитительном платье с высоким разрезом

Несмотря на то, что Бейонсе только-только завершила многомесячный тур On The Run II, певица не намерена отдыхать. На днях она выступила на благотворительном концерте City Of Hope's Spirit Of Life Gala в Лос-Анджелесе, где исполнила несколько своих хитов и поразила зрителей эффектным нарядом. Для выступления Бейонсе выбрала полупрозрачное платье Ralph & Russo с открытыми плечами. Наряд, декорированный перьями и длинным шлейфом, с очень высоким разрезом на бедре выгодно подчеркнул фигуру звезды. Образ завершили сияющие туфли на каблуке.

В очередной раз Бейонсе доказала, что она настоящая королева сценических образов. И поклонники с этим абсолютно согласны. Под фото звезды набралось множество восторженных комментариев с комплиментами. Некоторые вовсе решили, что в таком образе певица похожа на ангела!

А как вам наряд Бейонсе?