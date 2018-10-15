Самые бедные знаменитости в Голливуде

Может, кто-то и думает, что известность в Голливуде означает богатство, но это далеко не так. Конечно, заработки звезд не сравнятся со среднестатистической зарплатой офисного работника, но финансы этих знаменитостей по голливудским меркам действительно поют романсы.

Линдси Лохан

К 2007 году скандально известная актриса накопила 30 миллионов долларов, однако за 3-5 лет Линдси превратилась практически в банкрота с 500 тысячами долларов на руках. Ее финансовый консультант говорит, что причина ее "бедности" в крайне неуспешной карьере, а также в бесконечных непродуманных тратах: она ведет разгульный образ жизни, снимает дорогие пентхаусы вместо того, чтобы купить себе жилье, любит останавливаться в самых дорогих отелях, путешествовать на яхтах и самолетах. Кроме того, актриса принимала наркотики, а затем потратила приличную сумму на реабилитацию и клиники.

Крис Такер

Кадр из фильма "Час пик 3"

В свое время актер был одним из самых высокооплачиваемых в Голливуде. Так, за роль в фильме "Час пик 3" он получил рекордные 25 миллионов долларов в качестве гонорара, однако из-за неправильного управления финансами Такер вскоре разорился. К тому же оказалось, что он уклонялся от налогов. Как говорят американские таблоиды, свой долг актер продолжает выплачивать до сих пор.

Памела Андерсон

Сегодня на счету секс-символа 90-х всего 5 миллионов долларов, и она регулярно входит в черный список налогоплательщиков США. Буквально семь лет назад звезда сериала "Спасатели Малибу" и вовсе находилась на грани банкротства, когда задолжала строительной компании, которая перестраивала ее особняк. Ходили слухи, что знаменитость какое-то время даже жила в трейлере.

Николас Кейдж

С 1996 по 2011 года актер заработал 150 миллионов долларов. Неудивительно, что с такими деньгами он превратился в настоящего транжиру: приобрел большое количество особняков и даже один дворец, купил собственный остров и частный самолет, 4 яхты, 30 мотоциклов, 9 автомобилей класса люкс… Все это значительно уменьшило состояние Кейджа, поэтому, когда выяснилось, что он должен государству около 13 миллионов долларов, Николас подумывал, не переехать ли ему в другую страну на ПМЖ. Кроме того, карьера некогда одного из самых популярных актеров, пошла на спад. Теперь Кейджу приходится экономить на всем и соглашаться на самые низкобюджетные картины, вроде "Плохого лейтенанта" и второго "Призрачного гонщика".

Ким Бесингер

Кадр из фильма "Секреты Лос-Анджелеса"

Звезда американского кино 90-х совершила серьезную ошибку, когда дала согласие на съемку в картине "Елена в ящике" и даже подписала жесткий контракт, а затем отказалась принимать участие в проекте. От нее потребовали неустойку в размере 9 миллионов долларов. А перед этим неприятным случаем актриса приобрела городок Бразелтон в Джорджии за космические 20 милионов долларов. Она мечтала превратить город в туристический центр, но из этой затеи ничего не вышло. В результате этих обстоятельств Ким объявила себя банкротом и взяла отпуск, чтобы поправить психологическое состояние.