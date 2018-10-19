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Виктория Толстоганова снова станет мамой
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Виктория Толстоганова снова станет мамой 

Eva.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Последние месяцы являются на редкость «урожайными» и новости о знаменитостях, которые вот-вот вновь станут родителями, появляются в сети с завидной регулярностью. Так, на днях стало известно, что 46-летняя актриса Виктория Толстоганова готовится к рождению четвертого ребенка. Впрочем, сама женщина пока никак не прокомментировала подозрения обывателей.
eva.ru
Накануне в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Человек, который удивил всех». На закрытый премьерный показ традиционно собралось немало звездных гостей, в числе которых оказалась и популярная российская актриса театра и кино Виктория Толстоганова. Женщина появилась на светском мероприятии под руку со своим другом и коллегой Владимиром Мишуковым, но предметом пристального внимания со стороны поклонников стало далеко не это обстоятельство.
46-летняя Виктория приехала в кинотеатр в облегающем сером платье, которое дополнила удобными кроссовками и черной кожаной курткой. Но главное, что на всех снимках с мероприятия отчетливо виден сильно округлившийся живот обычно стройной Толстогановой. Поклонники актрисы тут же пришли к выводу, что в звездном семействе грядет пополнение.
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Сама Виктория, впрочем, не спешит удовлетворять любопытство обывателей и как-то комментировать свою возможную беременность. Напомним, что у Толстогановой растут трое детей — 13-летняя дочь Варвара и 10-летний сын Федор от первого мужа актера Андрея Кузичева и 7-летний сын Иван от нынешнего супруга Алексея Аграновича.
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