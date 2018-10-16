Звезды, которых заставили худеть для кино

Актёры должны всегда оставаться в хорошей спортивной форме. В противном случае фанат начнут их критиковать, а режиссёры отдадут роли другим исполнителям. От этих знаменитостей потребовали сбросить вес, чтобы попасть в фильм.

1. Кэрри Фишер . Актриса исполняла роль принцессы Леи в саге «Звёздные войны» с 1977 по 1983 год. Поклонники восхищались её точёной фигуркой и были уверены, что Кэрри и дальше будет играть отважную принцессу. Однако очередной эпизод вышел полтора десятка лет спустя, и за это время Фишер приобрела лишний вес. Продюсеры пригласили актрису в проект, но при условии, что она избавится от 15 кг. И Фишер справилась, хотя тогда ей было почти 60 лет.

2. Эмили Блант . Актриса никогда не страдала полнотой, но ради участия в ленте «Дьявол носит Prada» ей пришлось сбросить ещё несколько кило, поскольку её героиня по сценарию постоянно голодала в попытках обрести субтильность.