Звезды, которых заставили худеть для кино 

Актёры должны всегда оставаться в хорошей спортивной форме. В противном случае фанат начнут их критиковать, а режиссёры отдадут роли другим исполнителям. От этих знаменитостей потребовали сбросить вес, чтобы попасть в фильм.
1. Кэрри Фишер. Актриса исполняла роль принцессы Леи в саге «Звёздные войны» с 1977 по 1983 год. Поклонники восхищались её точёной фигуркой и были уверены, что Кэрри и дальше будет играть отважную принцессу. Однако очередной эпизод вышел полтора десятка лет спустя, и за это время Фишер приобрела лишний вес. Продюсеры пригласили актрису в проект, но при условии, что она избавится от 15 кг. И Фишер справилась, хотя тогда ей было почти 60 лет.
2. Эмили Блант. Актриса никогда не страдала полнотой, но ради участия в ленте «Дьявол носит Prada» ей пришлось сбросить ещё несколько кило, поскольку её героиня по сценарию постоянно голодала в попытках обрести субтильность.
3. Крис Хемсворт. Крис прославился ролью бога грома Тора. Его герой отличался мощным атлетическим телосложением, но актёр пожертвовал великолепной фигурой ради картины «В сердце моря», где он сыграл измождённого моряка. Хемсворт нужно было серьёзно похудеть, для чего он ежедневно потреблял не более 500 калорий. В итоге на экране он действительно выглядит измученных и тощим.