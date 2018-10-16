Поменяет ли пол дочь Джоли и Питта

Шайло Джоли-Питт появилась на свет 27 мая 2006 года. Это был первый биологический ребёнок звёздной четы Джоли-Питт. Малышка унаследовала внешность обоих родителей и поначалу была прелестной девчушкой, которой восхищался мир. Но потом кроха начала удивлять. В трёхлетнем возрасте она решительно отказалась носить девчачьи наряды, потом стала настаивать на мальчишеской стрижке, а сейчас появляется на публике исключительно в брюках и костюмах. Шайло требует, чтобы при обращении к ней окружающие использовали имя Джон, а родителям уже заявила, что намеревается сменить пол. Журналисты уже не раз обращали внимание, что Шайло предпочитает модным бутикам магазины стройматериалов, но, как стало известно, психолог, к которому отправляли дочь Анджелина и Брэд, счёл, что выводы пока делать рано.

Анджелина Джоли всегда высказывалась за самоопределение детей, поэтому не препятствует образу жизни Шайло и не запрещает ей копировать мужской стиль в одежде и поведение. Кстати, в последнее время за Шайло последовала и младшая биологическая дочь пары Вивьен, которой нынешним летом исполнилось 10 лет. Девочка тоже коротко постриглась и подражает старшей сестре, особенно ярко это проявилось после громкого расставания родителей. Как в итоге сложится жизнь девочек Джоли-Питт? Не исключено, что они перерастут это увлечение, но, возможно, они действительно решатся на смену пола.