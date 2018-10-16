Кардашьян ответила на критику фолловеров

Ким Кардашьян ответила на необоснованную критику фолловеров

Ким Кардашьян отреагировала на критические комментарии в адрес своих методов воспитания детей.

Ким и ее супруг Канье Уэст воспитывают троих детей: 5-летнюю Норт, Сейнта, которому в декабре исполнится три года и Чикаго, которой в начале 2019 исполнится год. Но даже многодетную маму фолловеры пытаются научить, как ей правильно воспитывать детей. Несколько часов назад Ким поделилась в Instagram новой фотографией с детьми и получила очередную порцию критики. На этот раз подписчики, как им показалось, увидели во рту Сейнта соску и, разумеется, обвинили Ким, в том, что в таком возрасте детям уже пора прощаться с пустышкой.

Ким не стала пропускать эти обвинения и отреагировала на выпады подписчиков.

Мамшеймеры, это не пустышка! Он ест конфету! — написала Ким.

А как вы думаете, до каких лет ребенку стоит давать пустышку?