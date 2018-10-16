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Таисия Повалий не смогла петь после «уколов красоты»
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Таисия Повалий не смогла петь после «уколов красоты» 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фото: womanhit
Певица поделилась откровенными воспоминаниями.
В недавнем интервью звезда украинской и российской поп-сцены Таисия Повалий коснулась актуальной темы улучшения внешности и борьбы с возрастными изменениями. 53-летняя поп-дива не скрывает, что секрет ее неувядающей красоты кроется не только в родительских генах, но и в стараниях косметологов.
Но однажды попытки уничтожить проступившие морщины чуть не поставили под угрозу ее карьеру. Исполнительница вспоминает, что после одной из процедур по введению ботокса не смогла взять высокие ноты. «Намучилась я тогда с этими уколами. Даже концерты отменяла, потому что не могла петь. Оказалось, что ботокс очень расслабляет мышцы», — предупреждает артистка. Любопытно, что при всем этом Повалий никогда не стремилась претендовать на титул секс-символа, передает «Собеседник».
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