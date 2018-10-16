Ещё
Жениха Бузовой поймали на обмане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жениха Бузовой поймали на обмане 

Lenta.ru 3 часа назад
Телезвезда Ольга Бузова рассталась с победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым. Об этом сообщает Starhit.
Причиной разрыва мог послужить обман Лебедева. По словам журналистов, мужчина использовал имя Бузовой ради собственной раскрутки. Издание отмечает, что он не являлся успешным бизнесменом, как говорил ранее.
Перед проектом Лебедев связался с неким агентством и взял у него крупную сумму для того, чтобы на эти деньги устраивать свидания с телезвездой. Мужчина пообещал кредиторам выиграть в реалити-шоу, жениться на Бузовой и через некоторое время вернуть занятую сумму, а также раскрутить фирму.
Корреспонденты отметили, что во время съемок «Замуж за Бузову» мужчина ездил в Санкт-Петербург и изменял героине шоу с «пышногрудой брюнеткой», которая постоянно присылала ему откровенные фотографии. Кроме того, Лебедев поддерживал близкие отношения с другой любовницей.
Финальная серия «Замуж за Бузову» вышла в эфир 14 октября. Телезвезда приняла кольцо от Дениса Лебедева.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Женский форум33
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые бедные знаменитости в Голливуде6
Что стало с самой красивой девочкой в мире2
Культуристы, которые зашли слишком далеко
«Не хочу изменять, но постоянно думаю о бывшем»25
Вера Брежнева выложила обнаженное фото42
Видео
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
02:23
Жениха Бузовой поймали на обмане
Звёзды
00:53
Эрнст вышел в свет с молодой женой
Звёзды
04:12
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды Дети
10:03
Культуристы, которые зашли слишком далеко
Здоровье
04:28
Поменяет ли пол дочь Джоли и Питта
Звёзды Дети
06:37
Знаменитости, которых не узнать без макияжа
Красота Звёзды
16:15
Звезды, которых заставили худеть для кино
Звёзды Здоровье
00:49
Вера Брежнева выложила обнаженное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение