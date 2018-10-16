Жениха Бузовой поймали на обмане

Причиной разрыва мог послужить обман Лебедева. По словам журналистов, мужчина использовал имя Бузовой ради собственной раскрутки. Издание отмечает, что он не являлся успешным бизнесменом, как говорил ранее.

Перед проектом Лебедев связался с неким агентством и взял у него крупную сумму для того, чтобы на эти деньги устраивать свидания с телезвездой. Мужчина пообещал кредиторам выиграть в реалити-шоу, жениться на Бузовой и через некоторое время вернуть занятую сумму, а также раскрутить фирму.

Корреспонденты отметили, что во время съемок «Замуж за Бузову» мужчина ездил в Санкт-Петербург и изменял героине шоу с «пышногрудой брюнеткой», которая постоянно присылала ему откровенные фотографии. Кроме того, Лебедев поддерживал близкие отношения с другой любовницей.

Финальная серия «Замуж за Бузову» вышла в эфир 14 октября. Телезвезда приняла кольцо от Дениса Лебедева.