Что стало с самой красивой девочкой в мире

Француженку Тилан Блондо в 2011 году признали самой красивой девочкой в мире. Тогда Тилан было всего 10 лет, но она была уже очень опытной моделью. Малышка начала сниматься для модных журналов и участвовать в модных показах, когда ей было всего 4, поэтому и она, и родители дали согласие на провокационную фотосессию для журнала Vogue. Там Тилан предстала в платье с глубоким декольте и туфлях на высоких каблуках, а дополнил образ нескромный макияж. Это фото породило скандал в обществе, а редакция журнала получила обвинение в растлении малолетних. Скандал удалось замять, но интерес к Блондо не снизился. Именно после этой фотосессии девочку наградили титулом самой красивой в мире.

В 15 лет в активе Тилан было сотрудничество с брендами Lacoste, Hugo Boss, Jean-Paul Gaultier, Ralph Lauren, она неоднократно засветилась на обложках модных журналов. При этом родители настояли, чтобы девочка посещала школу, поэтому Блондо приходилось совмещать работу и учёбу.

Сегодня 17-летняя Тилан — востребованная модель и начинающая актриса. По словам девушки, она без ума от своей работы и хочет и дальше двигаться в том же направлении.