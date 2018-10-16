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Акиньшина рассказала о строгом воспитании сына
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Акиньшина рассказала о строгом воспитании сына 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
31-летняя Оксана Акиньшина несколько лет живёт в браке с 43-летним продюсером Арчилом Головани. Супруги воспитывают троих детей: девятилетнего Филиппа от первого брака артистки с Дмитрием Литвиновым, пятилетнего Константина и полуторагодовалую Эмми. Ради обучения среднего сына в элитной школе вся семья переехала в Швейцарию.
15 октября Оксана стала гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где рассказала, что воспитывает Константина в строгости. Она призналась, что у пятилетнего сына много запретов и ограничений, а самые строгие — на мобильный телефон и социальные сети.
Иван Ургант поддержал Акиньшину. По словам ведущего, он и сам туда не заходит: «Я боюсь заходить в соцсети, не читаю никакие комментарии. Можете мне их сколько угодно писать — всё равно не прочитаю. Это страшно. Это затягивает».
По словам Оксаны, всё дозволенное время в интернете Константин тратит на просмотр YouTube-роликов об акулах.
Акиньшина рассказала забавный случай из семейной жизни: «Однажды сын посмотрел какой-то ролик на эту тему. И какая-то женщина, которая вела экспедицию о раскопках, сказала: „Смотрите, какой сексуальный у меня зуб“. Теперь он ассоциирует слово „сексуальный“ с зубами и считает, что это описание красоты чего-либо. Теперь он может сказать мне: „Смотри, какая сексуальная у меня чашечка“. А я просто не могу ему объяснить, что значит слово „сексуальный“. Как?»
Напомним, что летом семейная пара переживала сложный этап в отношениях. В августе Оксана объявила, что разводится с мужем, однако супруги всё ещё вместе.
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