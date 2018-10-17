Ольга Куриленко оконфузилась на красной дорожке

Актрисе стоило выбирать наряд осмотрительнее.

Настоящая красавица, талантливая и успешная актриса, заботливая мама — у Ольги Куриленко масса достоинств. Но, к сожалению, чувство стиля к ним не относится. Появляясь на красной дорожке, звезда совершает один модный провал за другим. Очередной конфуз произошел с Куриленко на премьере фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».

Для выхода на красную дорожку исполнительница одной из главных ролей выбрала длинное черное платье-бюстье, без бретелей, зато с высоким разрезом. Казалось бы, беспроигрышная классика, ну в чем тут может быть подвох? Посмотрите сами!

Оригинальный лиф платья представлял собой два остроконечных конуса. В профиль это и так смотрелось очень странно, а Ольге все эта дизайнерская фантазия еще и оказалась не по размеру. В итоге бюст звездной красавицы так пережимался чашками лифа, что это было видно почти с любого ракурса.

Похоже, Ольге стоит обратить пристальное внимание на свой стиль. Тем более сейчас у «девушки Бонда» — одна премьера за другой. И пока ее наряды вызывают лишь улыбку.