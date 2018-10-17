Седокова рассказала, чего ждет от любимого мужчины

Многодетная мама и певица Анна Седокова не так давно призналась поклонникам, что почти всегда находится в отношениях. После расставаний с ухажерами Анна довольно быстро начинает встречаться с другим мужчиной, но недавно певица все же сделала перерыв в череде своих романов.

Певица ответила на вопросы своих поклонников. Анна Седокова затронула и свою личную жизнь. Накануне артистка опубликовала фотографию, на которой позирует с огромным букетом цветов. Анна не скрывает, что обожает, когда ей дарят цветы и считает, что это один из лучших знаков внимания.

«Вчера меня спросили — Аня, с каким бы вы мужчиной не смогли быть? С тем, который не дарит цветы. Вот однозначно. Я так люблю эти знаки любви. Все мы любим. Ведь находясь дома или на работе и смотря на них, мы, девочки, всегда видим, что человек заботился, переживал, искал, хотел поднять настроение. Что ему не все равно. И на высказывания «да лучше я подарю что-то полезное» отвечаю легко — и полезное тоже дарите»,

— поделилась Анна. Многие поклонники полностью согласились с мнением певицы.

Отметим, что сейчас артистка свободна и пока что ни с кем не встречается. По крайней мере, о личной жизни Седокова предпочитает не распространяться и скрывает свои романы.