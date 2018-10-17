Многодетные звездные российские папаши 

Сегодня в большинстве семей рождается 1-2 ребёнка. Но некоторые родители мечтают о большей семье и обзаводятся 3, 4 или даже 5 наследниками, и звёзды не являются исключением. Вот самые многодетные отцы отечественного шоу-бизнеса.
1. Алексей Кортнев, 5 детей. Старшего сына Алексею родила первая супруга певица Ирина Богушевская. Второй сын появился после романа с актрисой Еленой Ланской. Ну а в нынешнем браке с гимнасткой и тренером Аминой Зариповой Кортнев стал отцом ещё троих детей.
2. Михаил Пореченков, 5 детей. Старший сын появился у Михаила от раннего романа, причём Михаил узнал о существовании наследника, когда тот уже стал взрослым. В первом браке у него появилась дочь, а во втором — ещё трое.
3. Валерий Меладзе, 5 детей. Первая супруга родила Валерию троих дочерей, а нынешняя спутница, певица Альбина Джанабаева, — двух мальчиков.
4. Дмитрий Астрахан, 6 детей. В первом браке с актрисой Ольгой Беляевой и Дмитрия родился сын, а вторая супруга Елена, бывшая балерина, подарила режиссёру 5 детей.
5. Михаил Ефремов, 6 детей. Во втором браке с филологом Асей Воробьёвой Михаил стал отцом сына, третья жена, актриса Евгения Добровольская, родила ему второго сына, четвёртая супруга, актриса Ксения Качалина, — дочь, пятая жена, звукорежиссёр Софья Кругликова, — ещё троих наследников.
Смотрите в видео рассказы о многодетных отцах Иване Охлобыстине (6 детей), Сергее Горобченко (6 детей), Стасе Михайлове (6 детей), Андрее Кончаловском (7 детей), Романе Жукове (7 детей), Владимире Соловьёве (8 детей), Сергее Семаке (8 детей), Евгении Цыганове (8 детей), Ренате Ибрагимове (8 детей), Артемии Лебедева (10 детей).