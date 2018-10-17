Многодетные звездные российские папы

Сегодня в большинстве семей рождается 1-2 ребёнка. Но некоторые родители мечтают о большей семье и обзаводятся 3, 4 или даже 5 наследниками, и звёзды не являются исключением. Вот самые многодетные отцы отечественного шоу-бизнеса.

1. Алексей Кортнев , 5 детей. Старшего сына Алексею родила первая супруга певица Ирина Богушевская . Второй сын появился после романа с актрисой Еленой Ланской . Ну а в нынешнем браке с гимнасткой и тренером Аминой Зариповой Кортнев стал отцом ещё троих детей.

2. Михаил Пореченков , 5 детей. Старший сын появился у Михаила от раннего романа, причём Михаил узнал о существовании наследника, когда тот уже стал взрослым. В первом браке у него появилась дочь, а во втором — ещё трое.