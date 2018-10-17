Ещё
Многодетные звездные российские папы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многодетные звездные российские папы 

Рамблер 6 часов назад
Сегодня в большинстве семей рождается 1-2 ребёнка. Но некоторые родители мечтают о большей семье и обзаводятся 3, 4 или даже 5 наследниками, и звёзды не являются исключением. Вот самые многодетные отцы отечественного шоу-бизнеса.
1. Алексей Кортнев, 5 детей. Старшего сына Алексею родила первая супруга певица Ирина Богушевская. Второй сын появился после романа с актрисой Еленой Ланской. Ну а в нынешнем браке с гимнасткой и тренером Аминой Зариповой Кортнев стал отцом ещё троих детей.
2. Михаил Пореченков, 5 детей. Старший сын появился у Михаила от раннего романа, причём Михаил узнал о существовании наследника, когда тот уже стал взрослым. В первом браке у него появилась дочь, а во втором — ещё трое.
3. Валерий Меладзе, 5 детей. Первая супруга родила Валерию троих дочерей, а нынешняя спутница, певица Альбина Джанабаева, — двух мальчиков.
4. Дмитрий Астрахан, 6 детей. В первом браке с актрисой Ольгой Беляевой и Дмитрия родился сын, а вторая супруга Елена, бывшая балерина, подарила режиссёру 5 детей.
5. Михаил Ефремов, 6 детей. Во втором браке с филологом Асей Воробьёвой Михаил стал отцом сына, третья жена, актриса Евгения Добровольская, родила ему второго сына, четвёртая супруга, актриса Ксения Качалина, — дочь, пятая жена, звукорежиссёр Софья Кругликова, — ещё троих наследников.
Смотрите в видео рассказы о многодетных отцах Иване Охлобыстине (6 детей), Сергее Горобченко (6 детей), Стасе Михайлове (6 детей), Андрее Кончаловском (7 детей), Романе Жукове (7 детей), Владимире Соловьёве (8 детей), Сергее Семаке (8 детей), Евгении Цыганове (8 детей), Ренате Ибрагимове (8 детей), Артемии Лебедева (10 детей).
Женский форум3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь шарахаюсь от „бедненьких“ провинциалок»133
Ольга Куриленко оконфузилась на красной дорожке11
Привычки мужчин, которые поражают женщин122
Светлаков год скрывал рождение третьего ребенка2
Вера Брежнева выложила обнаженное фото48
Видео
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
02:23
Жениха Бузовой поймали на обмане
Звёзды
09:47
Будем ли мы есть синтетическое мясо
Еда
02:00
Красавицы-мамы голливудских знаменитостей
Звёзды Дети
05:40
Моменты, которые знаменитости хотят забыть
Звёзды
04:38
«Гадкие утята», с возрастом ставшие красавцами
Звёзды Красота
10:51
Многодетные звездные российские папы
Звёзды Дети
00:53
Эрнст вышел в свет с молодой женой
Звёзды
04:12
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение