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Виктория Боня снялась топлесс ради бизнеса
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Виктория Боня снялась топлесс ради бизнеса 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: @victoriabonya
Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня выпустила собственную линейку джинсов под названием Victoria Bonya Jeans. Рекламную фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в среду, 17 октября.
На черно-белом снимке 38-летняя Боня позирует топлес, прикрывая грудь руками. На ней — джинсы с завышенной талией и крупной надписью dangerous («опасный») на уровни молнии.
«How much do you like my new denim collection by #victoriabonya? ("Как вам новая джинсовая коллекция Виктории Бони?") Жду ваших комплиментов в адрес моей первой коллекции Victoria Bonya Jeans. Больше пяти лет я мечтала создать свою линию джинсов! И это все для вас, мои любимые!»
— обрадовала Боня подписчиков в описании к публикации.
@victoriabonya
Джинсы Victoria Bonya Jeans продаются по цене 4900 рублей.
В мае 2017 года британская газета Daily Mail назвала российскую модель и телеведущую Викторию Боню одной из самых безвкусно одетых знаменитостей, которые пришли на премьеру фильма «Окча» на Каннском кинофестивале. Россиянка появилась на красной ковровой дорожке в нежно-голубом длинном платье с накидкой из перьев марабу.
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