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Джоли делает мальчика еще из одной дочери
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Джоли делает мальчика еще из одной дочери 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: depositphotos
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли теперь не только одевает свою дочку как мальчика, но и записала ее на совсем неженские занятия. 10-летняя Вивьен Джоли-Питт увлекается карате.
Актриса и ее дочь попали в объектив папарацци. Джоли шла с девочкой на выпускной школы боевых искусств в Лос-Анджелесе.
Многие матери, чьи дети ходят вместе с Вивьен на карате, отметили, что Джоли всегда радуется успехам дочери во время тренировок. "Каждый раз, когда Вивьен тренируется, Анджелина следит за каждым ее шагом, смотрит на дочь и улыбается — это очень мило!" — сказала одна из них.
Для мероприятия 43-летняя актриса выбрала черную одежду — вытянутый свитер и мятые брюки. Малышку Вивьен мать и вовсе изуродовала. На девочку надели большую серую футболку, широкие штаны и шлепанцы. Девочка выглядела уставшей. Возможно, она копирует образ своей старшей сестры Шайло, которая известна любовью к мальчишеской одежде.
Во время выпускного Джоли много улыбалась и разговаривала с учителями и другими родителями. Затем она покинула дочь и ушла на парковку, где долго разговаривала по телефону. Брэд Питт так и не посетил праздник дочери
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