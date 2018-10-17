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Звезду «Дома-2» бросил муж
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Звезду «Дома-2» бросил муж 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
В соцсетях поползли слухи о том, что экс-участница реалити-шоу Елизавета Кутузова разводится с супругом Ростиславом Пироговым. Поклонники девушки обеспокоены ее нынешним положением.
Фолловеры предполагают, что в последнее время в паре стало возникать недопонимание. Такие выводы они сделали, увидев сообщения Ростислава в соцсети о распаде крепкой семьи.
По словам пользователей, Пирогов сообщил подписчикам, что его отношениям с Лизой пришел конец, а им удастся сохранить теплые отношения только ради дочери и сына. "Муж выложил в сторис обращение, что они будут жить ради детей, но пути их разошлись, и удалил страницу. Есть скрины", — цитирует написанное одной из поклонниц в InstagramStarHit.ru.
Сама же звезда телестройки ситуацию пока не комментирует. Лишь пару дней назад в ее микроблоге появился пост, в котором она уверяла подписчиков, что любит и любима. "Сегодня мне 29! Я могу сказать, что я счастлива. Счастлива потому, что у меня двое деток, любима и люблю, счастлива потому, что у меня в жизни есть все, о чем я мечтала…", — писала Лиза.
Однако фолловеры тут же подкинули ложку дегтя. "Жалко, что с мужем разошлись! Я тоже развод прошла, первые полгода была сложно и непривычно, потом все наладилось. Он вас хоть поздравил?", — поинтересовалась одна из подписчиц.
Напомним, три года назад экс-участница "Дома-2" вышла замуж за музыканта Ростислава Пирогова. Сегодня он считается не только успешным рэпером, но и предпринимателем.
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