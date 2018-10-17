«Гадкие утята», с возрастом ставшие красавцами

Помните сказку Ханса Кристиана Андерсена про гадкого утёнка? Малыш, который отличался от окружающих, был изгоем, его все унижали и не хотели с ним общаться. Зато когда он стал восхитительным лебедем, каждый пожелал быть рядом. Так произошло и с этими героями: в подростковом возрасте они не отличались красотой, зато, повзрослев, превратились в секс-символов, о которых грезят женщины всего мира.

1. Джейк Джилленхол. Взглянув на детские фото, сложно было сказать, что он вырастет симпатичным мужчиной. Сейчас актёр слывет сердцеедом, а в его объятиях побывали признанные голливудские красотки.