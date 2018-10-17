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«Гадкие утята», с возрастом ставшие красавцами
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«Гадкие утята», с возрастом ставшие красавцами 

Рамблер 4 часа назад
Помните сказку Ханса Кристиана Андерсена про гадкого утёнка? Малыш, который отличался от окружающих, был изгоем, его все унижали и не хотели с ним общаться. Зато когда он стал восхитительным лебедем, каждый пожелал быть рядом. Так произошло и с этими героями: в подростковом возрасте они не отличались красотой, зато, повзрослев, превратились в секс-символов, о которых грезят женщины всего мира.
1. Джейк Джилленхол. Взглянув на детские фото, сложно было сказать, что он вырастет симпатичным мужчиной. Сейчас актёр слывет сердцеедом, а в его объятиях побывали признанные голливудские красотки.
2. Аарон Тейлор-Джонсон. Чудаковатый недотёпа из подростковой комедии «Пипец» не мог претендовать на звание самого красивого мужчины кино. Но спустя годы он получил роль искусителя Алексея Вронского в экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина».
3. Мэттью Льюис. Актёра зритель узнал после фильмов про Гарри Поттера, где он представал смешным пухлячком с кривыми зубами. Но что-то произошло, и теперь Мэттью — накачанный красавчик, которого хотят заполучить модные журналы и кинопродюсеры.
Себастиан Стэн, Джош Пек, Райан Сикрест, Генри Кавилл, Джо Манганьело, Крейг Дэвид, Джастин Тимберлейк, Джуд Лоу, Лиам Пейн, Николас Холт, Дэниэл Шарман, Крис Эванс, Зак Эфрон, Ричард Мэдден — все они когда-то были типичными «гадкими утятами» и что с ним стало теперь?
Женский форум
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