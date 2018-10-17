Моменты, которые знаменитости хотят забыть

Несмотря на огромные гонорары, дорогие особняки и внушительные автопарки, звёзды — такие же обычные люди, как и все мы. С ними тоже происходят неприятности и конфузы, в том числе и на сцене. Вот несколько неприятных моментов, о которых знаменитости предпочли бы не вспоминать.

1. Певица Пинк должна была совершить прыжок во время концерта. Девушки из подтанцовки не смогли надёжно закрепить страховку, поэтому Пинк, подпрыгнув, неловко грохнулась со сцены в партер. К счастью, серьёзных травм она не получила.

2. Певица Бейонсе во время исполнения сложной композиции слишком близко подошла к огромному вентилятору, из-за чего её волосы стало засасывать внутрь. На помощь пришли охранники, но им не удалось высвободить артистку, и тогда ей пришлось самой освобождать шевелюру.

3. Певица Меган Трейнор выступала в популярном американском вечернем шоу. Исполняя заводную песню, она резко повернулась к микрофону, но не удержалась на высоченных каблуках и распласталась на сцене.

4. Певица Ферджи пела гимн США на матче всех звёзд НБА. Почему-то артистка решила исполнить главную песню страну в развязной манере, за что на неё обрушились с критикой и обычные граждане, и официальные лица.

Падения со сцены, перебранки ведущих, игнорирование фонограммы и позорная ошибка на церемонии вручения премии «Оскар» — смотрите, как оплошали знаменитости, в ролике.