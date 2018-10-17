Красавицы-мамы голливудских знаменитостей 

Очень многие люди гордятся родителями и всю жизнь берут с них пример. Эти знаменитости боготворят мам и пап и проводят с ним очень много времени. А некоторым звёздам мамы даже заменяют возлюбленных на красных дорожках. И это не удивительно, ведь выглядят они роскошно.
1. Ирмелин, мама Леонардо Ди Каприо.
2. Мэри Ли, мама Тома Круза.
3. Джейна Этта, мама Брэда Питта.
4. Донна, мама Райана Гослинга.
5. Глория, мама Брэдли Купера.
6. Тэмми, мама Райана Рейнольдса.
7. Сандра, мама Дэвида Бекхэма.
8. Бэтти Сью, мама Джонни Деппа.
9. Пэтти, мама Джастина Бибера.
10. Глория, мама Jay-Z.
11. Линн, мама Джастина Тимберлейка.
12. Джеки, мама Сильвестра Сталлоне.
13. Нэнси, мама Мэтта Деймона.
14. Кэй, мама Мэттью Макконахи.
15. Арлин, мама Хоакина Феникса.
16. Соня Констанция, мама Орландо Блума.
17. Кэй, мама Ченнинга Татума.
18. Констанс, мама Джареда Лето.
19. Мэй, мама Пирса Броснана.
20. Наоми, мама Джейка Джилленхола.
21. Рита, мама Колина Фарелла.
22. Кристин, мама Бена Аффлека.