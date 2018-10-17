Красавицы-мамы голливудских знаменитостей

Очень многие люди гордятся родителями и всю жизнь берут с них пример. Эти знаменитости боготворят мам и пап и проводят с ним очень много времени. А некоторым звёздам мамы даже заменяют возлюбленных на красных дорожках. И это не удивительно, ведь выглядят они роскошно.

8. Бэтти Сью, мама Джонни Деппа.

10. Глория, мама Jay-Z.

14. Кэй, мама Мэттью Макконахи.

16. Соня Констанция, мама Орландо Блума.

17. Кэй, мама Ченнинга Татума.

20. Наоми, мама Джейка Джилленхола.

22. Кристин, мама Бена Аффлека.