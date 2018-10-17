6 актрис, которые в 50 выглядят лучше, чем в 30

Лайфхаки и секреты, которые помогли им сохранить себя в потрясающей форме.

Старость не радость. Всем известный стереотип сегодня на грани разрушения? Так много примеров, когда время красоте неподвластно. Предлагаем подборку известных актрис, которые стареют красиво.

Шэрон Стоун, 60 лет

Кажется, в свои 60 актриса знает секрет вечной молодости. Однажды в интервью английскому журналу New You она рассказала о принятии своего возраста и о том, как с годами изменились её взгляды на жизнь.

«Когда тебе 50, чувствуешь, что у тебя есть шанс начать жизнь заново: новая карьера, новая любовь, — отметила голливудская актриса. — Может быть, вы устали от того, чем занимались первую половину жизни, но это не значит, что теперь нужно бездельничать и играть в гольф у себя во дворе. Мы слишком молоды для этого. 50 — это новые 30, новая глава. В этом возрасте мы столько знаем о жизни!»

Мерил Стрип, 69 лет

В интервью журналу «7 дней» звезда призналась: «Разумеется, я прекрасно вижу признаки старения — у себя и у других женщин. Но „замороженные“ лица кажутся мне смешными. В Лос-Анджелесе много таких людей — с лицами, которые абсолютно ничего не выражают.

Слава богу, мне достаются роли прямо противоположные. Помню, в день своего 40-летия я спросила мужа: „Ну и что мне теперь делать? Ты же понимаешь — всё кончено“. (Смеётся.) Но с тех пор я сыграла немало интересных героинь».

Джулианна Мур, 57 лет

Звезда три раза в неделю занимается аштанга йогой и делает акупунктурный массаж. Каждый день Джулианна использует три средства для ухода: масло, антивозрастной крем и крем для глаз.

А ещё актриса уже 20 лет пользуется одним ароматом.

Моника Белуччи, 54 года

Моника Белуччи отказалась от любых вмешательств хирурга и косметолога. Она не делает инъекций ботокса и придерживается простого ежедневного ухода: умывается и наносит увлажняющее средство.

А ещё она не моет голову слишком часто и добавляет в шампунь минеральную воду, чтобы уменьшить концентрацию химических веществ. Вместо маски актриса наносит на волосы оливковое масло.

Сандра Буллок, 54 года

В чём Буллок не даёт себе спуску, так это в поддержании спортивной фигуры. На теле актрисы невозможно заметить ни одного лишнего грамма, хотя в её возрасте мамы двоих детей редко так выглядят.

Сандра старается соблюдать умеренность в еде и активно занимается спортом, особенно обожая пробежки.

Элизабет Хёрли, 53 года

Элизабет — лучшая реклама бренда купальников Elizabeth Hurley Beach. Актриса и модель не только участвует в рекламных кампаниях, но и делится с подписчиками в «Инстаграме» живыми кадрами в собственной одежде.

Дважды в день Элизабет пользуется сывороткой для лица, а ещё всегда спит с открытым окном: «Неважно, холодно или нет, я всегда открываю окно, чтобы не просыпаться с опухшими глазами и чувствовать себя легко весь день».