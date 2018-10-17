Кира Найтли запрещает дочери смотреть сказки

Актриса рассказала, что не позволяет своей трехлетней дочери Эди смотреть некоторые диснеевские мультфильмы. Выступая на Ellen Show, Кира Найтли поведала, что некоторые старые сказки содержат в себе устаревшие послания.

«"Золушка" под запретом, — говорит актриса. — Она просто сидит и ждет, пока придет богатенький парень и спасет ее. Так нельзя! Спаси себя сама. Это же очевидно».

Также актриса говорит, что под запрет подпадает и "Русалочка".

«Вот это меня действительно раздражает, — сознается она. — Мне самой очень нравится этот фильм. В нем прекрасные песни. Но нельзя же лишаться своего голоса только из-за мужчины. Мне нравится "Русалочка", так что в этом случае все очень тяжело».

Тем не менее малышке Эди разрешено смотреть более современные диснеевские фильмы.

«В поисках Дори любимый фильм в нашем доме. Холодное сердце и Моана великолепны»,

— делится мнением Кира.

Ее заявления вызвали самые различные реакции. Так, одна из женщин прокомментировала их следующим образом: «Я смотрела все диснеевские фильмы, когда была маленькой, и это не заставило меня сидеть и ждать, пока придет прекрасный принц и спасет меня. Я думаю, что проблемы у этих знаменитостей, а не у детей».

Другая отметила, что следует дать девочке, пусть она еще и очень маленькая, смотреть все диснеевские фильмы и позволить ей самой принимать решения. Большинство все же согласилось с мнением Киры.

«Я полностью поддерживаю это, — гласит один из твитов. — Большая часть диснеевских фильмов устарела. Они слишком полагаются на принца, который всех спасает и все делает лучше, тогда как принцесса может все сделать и сама».