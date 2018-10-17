Ещё
Кира Найтли запрещает дочери смотреть сказки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кира Найтли запрещает дочери смотреть сказки 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Актриса рассказала, что не позволяет своей трехлетней дочери Эди смотреть некоторые диснеевские мультфильмы. Выступая на Ellen Show, Кира Найтли поведала, что некоторые старые сказки содержат в себе устаревшие послания.
«"Золушка" под запретом, — говорит актриса. — Она просто сидит и ждет, пока придет богатенький парень и спасет ее. Так нельзя! Спаси себя сама. Это же очевидно».
Также актриса говорит, что под запрет подпадает и "Русалочка".
«Вот это меня действительно раздражает, — сознается она. — Мне самой очень нравится этот фильм. В нем прекрасные песни. Но нельзя же лишаться своего голоса только из-за мужчины. Мне нравится "Русалочка", так что в этом случае все очень тяжело».
Тем не менее малышке Эди разрешено смотреть более современные диснеевские фильмы.

«В поисках Дори любимый фильм в нашем доме. Холодное сердце и Моана великолепны»,

— делится мнением Кира.
Ее заявления вызвали самые различные реакции. Так, одна из женщин прокомментировала их следующим образом: «Я смотрела все диснеевские фильмы, когда была маленькой, и это не заставило меня сидеть и ждать, пока придет прекрасный принц и спасет меня. Я думаю, что проблемы у этих знаменитостей, а не у детей».
Другая отметила, что следует дать девочке, пусть она еще и очень маленькая, смотреть все диснеевские фильмы и позволить ей самой принимать решения. Большинство все же согласилось с мнением Киры.
«Я полностью поддерживаю это, — гласит один из твитов. — Большая часть диснеевских фильмов устарела. Они слишком полагаются на принца, который всех спасает и все делает лучше, тогда как принцесса может все сделать и сама».
Клео.Ру: последние новости
Светлаков год скрывал сына Никита Пресняков ждал любимую два года Меган Маркл беременна двойней: фото живота, новости 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь шарахаюсь от „бедненьких“ провинциалок»199
Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике31
Вот оказывается почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами!4
Вера Брежнева выложила обнаженное фото52
Тест: вы вампир или донор?1
Видео
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
02:11
Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике
Еда
03:43
Ольга Куриленко оконфузилась на красной дорожке
Звёзды Мода
02:23
Жениха Бузовой поймали на обмане
Звёзды
09:47
Будем ли мы есть синтетическое мясо
Еда
02:00
Красавицы-мамы голливудских знаменитостей
Звёзды Дети
05:40
Моменты, которые знаменитости хотят забыть
Звёзды
04:38
«Гадкие утята», с возрастом ставшие красавцами
Звёзды Красота
10:51
Многодетные звездные российские папы
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение