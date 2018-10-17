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Дочь Навки связалась с колдунами
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Дочь Навки связалась с колдунами 

Дни.ру 33 минуты назад
Фото: Дни.ру
Дочь фигуристки Татьяны Навки 18–летняя Александра Журина. Страдает от неразделенной любви. Такой вывод можно сделать взглянув в ее Instagram.
Александре написала некая Лариса из Барнаула. Судя по странице этой женщины, она профессиональная колдунья. «Потомственная гадалка», «Опыт более 30 лет🔮», «Белая магия», «Более 500 штук обрядов», «Помогу в любой ситуации», — перечислила ведунья свои умения у себя в профиле.
Потомственная белая ведьма предложила Журиной вернуть любимого человека. Старшая дочь Навки согласилась пройти обряд и иронично отметила, что собирается ждать возвращения возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
Позже к обсуждению присоединилась подруга Журиной, которая в соцсети «Вконтакте» представлена как Дана Иванова. Девушка с иронией написала Александре, что тоже может предоставить услуги подобного плана. Она гадает на картах Таро и имеет огромный опыт работы в сфере магического — целый год. «Помогу избавить от вашего настоящего, забыть бывшего и найти нормального будущего #опытработыгод#гаданиенакартахтаро 🔮✨ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — в шутку написала Иванова.
В ответ Александра отметила, что готова принять помощь подруги. «Это будет очень сложно, но я доверюсь вам, пожалуй #гаданиенакофейнойгуще», — отметила дочь фигуритки.
Добавим, что о личной жизни Журиной известно очень мало. Ей много раз пытались навязать романы с различными знаменитыми молодыми людьми. Однако девушка всегда опровергала слухи.
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