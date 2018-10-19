Сестра Ольги Бузовой негативно отозвалась о Лебедеве

Сестра Бузовой негативно отозвалась о Лебедеве, обманувшем Ольгу

В финале шоу «Замуж за Бузову » 32-летняя Ольга Бузова приняла предложение Дениса Лебедева стать его девушкой. Однако вскоре телеведущая сообщила, что рассталась с бизнесменом, так как он все время ей лгал и пытался заработать на ее имени. Ольга призналась, что Лебедев довел ее маму до нервного срыва, а она сама наняла охрану, так как опасается преследования бывшего поклонника.

kareliyanews.ru

Анна Бузова заступилась за сестру. Девушка написала в Instagram пост, в котором резко высказалась о Денисе. «Днище — существо, которое с виду кажется человеком, с первого взгляда производит положительное впечатление, умеет влиять на сознание людей, вводя их в заблуждение. Я знала, что такие люди существуют, но никогда не предполагала, что они смогут войти в нашу жизнь», — высказалась Анна (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Бузова-младшая добавила, что сделает все, чтобы «это существо» не приближалось к ее сестре и маме, также она посоветовала девушкам быть осторожнее с такими людьми.

«И очень хотелось бы, чтобы девушки, чей разум затуманивается при виде якобы мужчины, который именно «выиграл» в шоу, подумали о том, что он вам может подсыпать и что чего хуже — как вы можете молниеносно попасть под его влияние, что не просто отдадите всё до последней копейки, но ещё и побои будете терпеть и считать это нормой, оправдывая любое дальнейшее действие этого животного. Слава Богу, чары этого ничтожества действуют не на всех и мы во время спохватились», — эмоционально написала Анна.

Тем временем Денис Лебедев не оставляет попыток наладить отношения с Бузовой. Бизнесмен записал песню на свое стихотворение, которое прочитал Ольге в финале шоу.

"Дорогие друзья!🙌🏻 Любовь творит чудеса! Любовь мотивирует и вдохновляет! Вдохновленный и влюбленный я посвятил Оле стихотворение, которое прочитал на церемонии. После эфира я получил много отзывов о том, что стихотворение вам очень понравилось, и у меня появилась идея сделать из него песню. Записали пробный фрагмент. Но я, далеко не певец и не музыкант, поэтому объявляется КОНКУРС! До 10 ноября запиши свою версию песни "Моя Бусинка" и выложи у себя в аккаунте с хэш-тегом #бусинка С автором версии, которая мне понравится больше всех, мы вместе отправимся на профессиональную студию, где запишем настоящий хит! Ваши версии могут звучать как угодно: под аккомпанемент любого инструмента, под написанную вами фонограмму, хором, дуэтом или акапельно — не имеет значение! Главное, чтобы от души!

И так, "Моя Бусинка"…

Ты — мой космос, история свежести, Многогранная, чистая, добрая. В концентрации искренней нежностиЗолотая душа, бесподобная. … Наше время рассчитано цифрами, На секунды делю я молчание. Мы при встрече скрепляем улыбкамиДвух сердец дорогие желания. … Моя бусинка, самая светлая. Бесконечность дарю я с признанием. Моя бусинка, ты — ВселеннаяБезграничная, нереальная! … Моя тонкая, словно ИталияТвой талант — настоящая, яркая. Жизнь моя и моя аномалия. Моя самая девочка жаркая. … Чудеса все — тебе посвящаются. Ты икона. У лучшего мастера. Всё, что будет, других не касается. Аромат твой останется засветло".